مدرب بالاس يلتقي شبيهه! (فيديو)

التقى روي هودجسون مدرب كريستال بالاس الإنجليزي، بشخص يشببه كثيرا قبل بداية مباراة فريقه أمام مضيفه سوانزي سيتي، ضمن الجولة الـ19 من البريميرليغ أمس السبت.

وقام هودجسون (70 عاما) وشبيهه بالتقاط صورة تذكارية قبل بداية المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

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يذكر أن هودجسون تولى تدريب ليفربول موسم 2011/2010، وتولى بعد ذلك تدريب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم منذ 2012 ولغاية 2016.

المصدر: لينتا رو

أليكسي اسبر