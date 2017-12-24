بالفيديو.. مدافع ينقذ فريقه بتصديه لكرتين في ثانية واحدة

ساهم زيا إردال مدافع فريق سيفاس سبور التركي بفوز فريقه على ضيفه بشكتاش (2-1)، وذلك، بعد تصديه لكرتين خلال ثانية واحدة، ضمن المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري المحلي، أمس السبت.

وأثناء ركلة ركنية للضيوف، أخطأ حارس سيفاس سبور في الخروج من مرماه، ليتولى إردال مهمة الذود عن الشباك، فتصدى بصدره على خط المرمى لرأسية الخصم، قبل أن ينجح أيضا بالتصدي لمتابعة أخرى بقدمه بعد أقل من ثانية.

يذكر أن اللقاء انتهى لمصلحة سيفاس سبور بهدفين مقابل هدف، رافعا رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن، بينما تعرض بشكتاش لخسارته الأولى منذ 9 جولات في الدوري ليتوقف رصيده عند 30 نقطة في المركز الرابع على جدول الترتيب.

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المصدر: لينتا رو

أليكسي اسبر