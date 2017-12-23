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بالفيديو.. ميسي يصطاد رأس رونالدو

الرياضة

بالفيديو.. ميسي يصطاد رأس رونالدو
Reuters Paul Hanna
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قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه برشلونة للتغلب على غريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو معقل النادي الملكي بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الـ17 من الليغا.

وعجز البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه عن هز شباك الضيوف، بينما تألق ميسي بتسجيله الهدف الثاني لفريقه (من ركلة جزاء) وبتمريرة حاسمة للهدف الثالث لزميله أليكس فيدال.

وأضاع النجم البرتغالي فرصة غريبة لافتتاح النتيجة للنادي الملكي في الدقيقة (10)، عندما أراد تسديد الكرة بشكل مباشر (عالطاير)، بعد تمريرة الألماني توني كروز المتقنة، ولكنه سدد الهواء بدلا من الكرة على مسافة قريبة من تير شتيغن حارس البلوغرانا.

ومن أكثر الفيديوهات تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نهاية الكلاسيكو، فيديو للركلة الحرة المباشرة التي نفذها ميسي في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، والتي اصطدمت بقوة برأس البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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المصدر: وكالات

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