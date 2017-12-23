برشلونة يحلق في الصدارة بعد فوز ساحق على الريال (فيديو)

تغلب برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد في عقر داره بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" معقل النادي الملكي ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، افتتح الأوروغوياني لويس سواريز أهداف اللقاء في الدقيقة (54) بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء هزت شباك حارس الريال كيلور نافاس، بعد هجمة جماعية منظمة من الفريق الضيف.

وفي الدقيقة (63) من عمر المباراة تعرض داني كارفاخال للطرد، بعد تصديه لرأسية البرازيلي باولينيو بيده على خط المرمى، ليحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي لهدف ثان للبلوغرانا، معززا به صدارته لترتيب هدافي الليغا بـ15 هدفا.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة في الدقيقة (90+3) اختتم أليكس فيدال أهداف المباراة بهدف ثالث لبرشلونة، بتسديدة قوية بعد تمريرة ميسي الرائعة، حاول نافاس التصدي لها دون جدوى.

وبهذه النتيجة ارتفع فارق النقاط بين الغريمين إلى 14 نقطة لصالح المتصدر برشلونة، الذي وصل إلى النقطة 45، بينما تجمد رصيد الريال عند 31 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، ولديه مباراة مؤجلة على أرض ليغانيس.

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المصدر: RT

أليكسي اسبر