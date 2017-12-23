رسميا.. التشكيلة الرسمية لريال مدريد وضيفه برشلونة
كشف مدربا فريقي ريال مدريد وضيفه برشلونة، التشكيلة الأساسية للقاء الذي يجمعهما، اليوم السبت، في الساعة (15:00) بتوقيت موسكو، على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن الجولة الـ17 من الليغا.
وسيبدأ الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة غريمه التقليدي:
1- الكوستاريكي كيلور نافاس
2- دانييل كارفاخال
4- سيرخيو راموس
5- الفرنسي رافائيل فاران
7- البرتغالي كريستيانو رونالدو
8- الألماني توني كروس
9- الفرنسي كريم بنزيما
10- الكرواتي لوكا مودريتش
12- البرازيلي مارسيلو
14- البرازيلي كاسيميرو
23- الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.
📝🏃 #RMClasico— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 23, 2017
¡Once titular del #RealMadrid para el CLÁSICO!#HalaMadridpic.twitter.com/e6BhyGGsFM
بينما وضع إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه الملكي:
Barça XI— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 23, 2017
⚽️ #ElClasico
🔵🔴 #ForçaBarçapic.twitter.com/bEgxxGsRIU
1- الألماني تير شتيغين
3- جيرارد بيكيه
5- سيرجيو بوسكيتس
4- الكرواتي إيفان راكيتيش
8- أندرياس إنيستا
9- الأوروغوياني لويس سواريز
10- الأرجنتيني ليونيل ميسي
15- البرازيلي باولينيو
18- جوردي آلبا
20- سيرجي روبيرتو
25- البلجيكي توماس فيرمالين.
المصدر: "twitter/realmadrid /fcbarcelona"
أليكسي اسبر