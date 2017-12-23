رسميا.. التشكيلة الرسمية لريال مدريد وضيفه برشلونة

كشف مدربا فريقي ريال مدريد وضيفه برشلونة، التشكيلة الأساسية للقاء الذي يجمعهما، اليوم السبت، في الساعة (15:00) بتوقيت موسكو، على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن الجولة الـ17 من الليغا.

وسيبدأ الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة غريمه التقليدي:

1- الكوستاريكي كيلور نافاس

2- دانييل كارفاخال

4- سيرخيو راموس

5- الفرنسي رافائيل فاران

7- البرتغالي كريستيانو رونالدو

8- الألماني توني كروس

9- الفرنسي كريم بنزيما

10- الكرواتي لوكا مودريتش

12- البرازيلي مارسيلو

14- البرازيلي كاسيميرو

23- الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

بينما وضع إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه الملكي:

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1- الألماني تير شتيغين

3- جيرارد بيكيه

5- سيرجيو بوسكيتس

4- الكرواتي إيفان راكيتيش

8- أندرياس إنيستا

9- الأوروغوياني لويس سواريز

10- الأرجنتيني ليونيل ميسي

15- البرازيلي باولينيو

18- جوردي آلبا

20- سيرجي روبيرتو

25- البلجيكي توماس فيرمالين.

المصدر: "twitter/realmadrid /fcbarcelona"

أليكسي اسبر