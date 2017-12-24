بالفيديو.. ميسي بدون حذاء يهدي فيدال أول أهدافه بالكلاسيكو

شهدت مباراة الكلاسيكو بين الغريمين ريال مدريد وضيفه برشلونة أمس السبت، والتي انتهت بفوز البلوغرانا بثلاثية نظيفة، لقطة طريفة، كان بطلها نجم المباراة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وعند الدقيقة الثالثة من الوقت البديل عن الضائع، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم برشلونة بهدفين نظيفين، توغل ميسي من الجهة اليمنى وعند مراوغته للبرازيلي مارسيليو ظهير الريال، سقط حذاؤه، وتابع الساحر الأرجنتيني اختراق دفاعات الميرينغي من دون حذاء، في لقطة طريفة، ممررا الكرة على طبق من ذهب لأليكس فيدال ليسجل الأخير أول أهدافه بمباريات الكلاسيكو.

Messi gave the assist to Alexis while wearing only one shoe 😂

This guy is a genius #ElClasico#ForcaBarca#Messipic.twitter.com/OjEvcOCzX5 — Arman Takesian (@Arman_barca10) December 23, 2017

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر