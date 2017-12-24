بالفيديو.. ميسي بدون حذاء يهدي فيدال أول أهدافه بالكلاسيكو
شهدت مباراة الكلاسيكو بين الغريمين ريال مدريد وضيفه برشلونة أمس السبت، والتي انتهت بفوز البلوغرانا بثلاثية نظيفة، لقطة طريفة، كان بطلها نجم المباراة الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وعند الدقيقة الثالثة من الوقت البديل عن الضائع، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم برشلونة بهدفين نظيفين، توغل ميسي من الجهة اليمنى وعند مراوغته للبرازيلي مارسيليو ظهير الريال، سقط حذاؤه، وتابع الساحر الأرجنتيني اختراق دفاعات الميرينغي من دون حذاء، في لقطة طريفة، ممررا الكرة على طبق من ذهب لأليكس فيدال ليسجل الأخير أول أهدافه بمباريات الكلاسيكو.
No shoe? No problem! #ElClásico#Messi 🙌🏼 pic.twitter.com/id8mQaDMs2— Majda (@MajdaGheyath) December 23, 2017
No shoes no problem messi still assisted like this today 🔥🔥🔥😍 #messi#marcelo#crackpic.twitter.com/S1S9FaOjoo— Sina Pineda (@LordSina10) December 23, 2017
Messi gave the assist to Alexis while wearing only one shoe 😂— Arman Takesian (@Arman_barca10) December 23, 2017
This guy is a genius #ElClasico#ForcaBarca#Messipic.twitter.com/OjEvcOCzX5
المصدر: وكالات
أليكسي اسبر