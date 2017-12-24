 
مباشر

بالفيديو.. ميسي بدون حذاء يهدي فيدال أول أهدافه بالكلاسيكو

الرياضة

بالفيديو.. ميسي بدون حذاء يهدي فيدال أول أهدافه بالكلاسيكو
@MARCAinENGLISH
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jnz0

شهدت مباراة الكلاسيكو بين الغريمين ريال مدريد وضيفه برشلونة أمس السبت، والتي انتهت بفوز البلوغرانا بثلاثية نظيفة، لقطة طريفة، كان بطلها نجم المباراة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وعند الدقيقة الثالثة من الوقت البديل عن الضائع، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم برشلونة بهدفين نظيفين، توغل ميسي من الجهة اليمنى وعند مراوغته للبرازيلي مارسيليو ظهير الريال، سقط حذاؤه، وتابع الساحر الأرجنتيني اختراق دفاعات الميرينغي من دون حذاء، في لقطة طريفة، ممررا الكرة على طبق من ذهب لأليكس فيدال ليسجل الأخير أول أهدافه بمباريات الكلاسيكو.

إقرأ المزيد
برشلونة يحلق في الصدارة بعد فوز ساحق على الريال (فيديو)

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2017 © جميع الحقوق محفوظة