يوفنتوس يحسم القمة أمام روما بفضل بن عطية

حقق يوفنتوس المطلوب بفوزه على روما بنتيجة 1-0، اليوم السبت، في قمة المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

ويدين يوفنتوس بالفضل للاعبه المغربي مهدي بن عطية الذي أحرز هدف الفوز في (د.18).

وبهذا الفوز الثمين، نجح يوفنتوس في تعزيز رصيده ليصبح 44 نقطة بفارق نفطة واحدة عن نابولي المتصدر والذي فاز على ضيفه سامبدوريا 3-2، أما روما فقد توقف رصيده عند 38 نقطة في المركز الرابع.

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المصدر: وكالات

فادي سيمير