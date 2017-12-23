نابولي يعزز ريادته.. وإنتر يخسر أمام ساسوولو

ضمن نابولي صدارة الكالتشو بفوزه على ضيفه سامبدوريا 3-2، بينما خسر إنتر ميلان للمرة الثانية على التوالي عندما سقط أمام مضيفه ساسوولو 0-1، السبت في المرحلة الـ18 من الدوري الإيطالي

في المباراة الأولى على ملعب "سان باولو" في نابولي، تخلف نابولي مرتين بسبب الأوروغوياني غاستون راميريز في (د.2) وفابيو كوارلياريلا في (د.27 من ركلة جزاء)، ونجح في الرد مرتين بواسطة البرازيلي آلان ماركيش لوريرو في (د.16) ولورنتسو إينسيني في (د.33)، قبل أن يمنحه السلوفاكي ماريك هامسيك الفوز في (د.39).

وعزز نابولي موقعه في الصدارة برصيد 45 نقطة وابتعد مؤقتا بفارق 4 نقاط عن مطارده المباشر يوفنتوس حامل اللقب والذي يستضيف روما لاحقا في قمة وختام المرحلة، في حين تجمد رصيد إنتر ميلان عند 40 نقطة وبات مهددا بالتراجع إلى المركز الرابع في حال فوز روما على يوفنتوس.

وبات هامسيك الهداف التاريخي لنادي نابولي محطما رقم الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا في عدد الأهداف بألوان النادي الجنوبي في مختلف المسابقات.



وهو الهدف الـ 116 لهامسيك بألوان الفريق الجنوبي متفوقاً بهدف واحد عن مارادونا الذي سجل 115 في 259 مباراة في الفترة بين 1984 و1991 والتي قاده خلالها إلى لقبيه الوحيدين في الكالتشيو عامي 1987 و1990.

ساسوولو يهزم إنتر

وفي المباراة الثانية على ملعب "مابي" في ريجيو إيميليا، تابع ساسوولو صحوته وحقق فوزه الثالث على التوالي عندما ألحق الخسارة الثانية تواليا بإنتر ميلان بهدف سجله دييغو فالتشينيلي في (د.34).

وحصل إنتر ميلان الذي كان مني بخسارته الأولى هذا الموسم في المرحلة الماضية أمام ضيفه أودينيزي، على ركلة جزاء في (د.48) بعدما لمس المدافع فرانشيسكو اتشيربي الكرة بيده داخل المنطقة فانبرى لها قائده الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي لكن الحارس أندريا كونسيلي تصدى لها.

وتابع أودينيزي بدوره انتفاضته بقيادة مدربه الجديد ماسيمو أودو عندما أكرم وفادة ضيفه فيرونا برباعية نظيفة .. وحقق جنوى فوزا قاتلا على ضيفه بينيفينتو 1-0.. وتعادل سبال مع تورينو 2-2.

ويلعب لاحقا، ميلان مع أتالانتا.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير