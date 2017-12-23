سيلتا فيغو يسقط لاكورونيا في "الليغا"

عاد سيلتا فيغو لدرب الانتصارات في الدوري الإسباني بالفوز 3-1 على مضيفة ديبورتيفو لاكورونيا، اليوم السبت، ضمن الجولة السابعة عشرة من "الليغا".

أحرز ثلاثية "السيليستي" كل من دانيل واس في (د.3) وياجو أسباس في (د.40 و53)، بينما جاء هدف أصحاب الأرض عن طريق فلورين أندوني في (د.59).

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وبهذه النتيجة رفع سيلتا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر، في حين توقف رصيد لاكورونيا عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير