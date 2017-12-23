 
مباشر

سيلتا فيغو يسقط لاكورونيا في "الليغا"

الرياضة

سيلتا فيغو يسقط لاكورونيا في
twitter@RCCelta
سيلتا فيغو يسقط لاكورونيا في الدوري الإسباني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jnxx

عاد سيلتا فيغو لدرب الانتصارات في الدوري الإسباني بالفوز 3-1 على مضيفة ديبورتيفو لاكورونيا، اليوم السبت، ضمن الجولة السابعة عشرة من "الليغا".

أحرز ثلاثية "السيليستي" كل من دانيل واس في (د.3) وياجو أسباس في (د.40 و53)، بينما جاء هدف أصحاب الأرض عن طريق فلورين أندوني في (د.59).

إقرأ المزيد
برشلونة يحلق في الصدارة بعد فوز ساحق على الريال (فيديو)

وبهذه النتيجة رفع سيلتا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر، في حين توقف رصيد لاكورونيا عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2017 © جميع الحقوق محفوظة