مانشستر سيتي يواصل التهام الخصوم في "البريميرليغ"

واصل مانشستر سيتي المتصدر هوايته وانتصاراته المتتالية باكتساحه ضيفه بورنموث 4-0، اليوم السبت، في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

أحرز الأرجنتيني سيرغيو أغويرو ثنائية في (د.27 و79)، ورحيم ستيرلينغ في (د.53) والبرازيلي دانيلو في (د.85) رباعية السيتي، محققا بذلك الفوز السابع عشر على التوالي بإشراف مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا فرفع رصيده إلى 55 نقطة، بفارق 14 نقطة أمام غريمه مانشستر يونايتد الثاني الذي يحل ضيفا على ليستر سيتي في وقت لاحق اليوم، بينما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 16 في المركز الثامن عشر.

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وفي باقي نتائج مباريات اليوم، فاز برايتون على واتفورد 1-0، وستوك سيتي على وست بروميتش ألبيون 3-1، ونيوكاسل على وست هام 3-2، وتعادل ساوثمبتون مع هادرسلفيد 1-1، وسوانسي سيتي مع كريستال بالاس 1-1.

المصدر: وكالات

فادي سيمير