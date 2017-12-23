إيفرتون يفرض التعادل على تشيلسي في "البريميرليغ"

تابع إيفرتون صحوته ونتائجه الجيدة بقيادة مدربه الجديد سام ألاردايس وفرمل ضيفه تشيلسي حامل اللقب بإرغامه على التعادل السلبي، السبت، في المرحلة الـ19من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وهو التعادل الثاني لإيفرتون في 6 مباريات دون خسارة بقيادة ألاردايس خليفة الهولندي رونالد كومان، فحرم الفريق اللندني من مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي واللحاق بمانشستر يونايتد إلى المركز الثاني ولو مؤقتا.

وبهذا التعادل، عزز تشيلسي موقعه في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، مقابل 26 نقطة لإيفرتون التاسع.

ويلعب لاحقا سوانسي سيتي مع كريستال بالاس، وستوك سيتي مع وست بروميتش ألبيون، وساوثمبتون مع هادرسفيلد، ووست هام مع نيوكاسل، وبرايتون مع واتفورد، ومانشستر سيتي مع بورنموث، وبيرنلي مع توتنهام هوتسبر، وليستر سيتي مع مانشستر يونايتد.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير