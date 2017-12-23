ميسي يتفوق على رونالدو في عامه الذهبي

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، تألقه المستمر في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، بعدما قاد البلوغرانا للفوز على غريمه الميرينغي بثلاثية في عقر داره اليوم السبت.

ونجح ميسي في تعزيز تفوقه بالأرقام خلال عام 2017 على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، بعد مواجهة الكلاسيكو اليوم، فقد سجل الأسطورة الأرجنتيني الهدف الثاني للبلوغرانا من ركلة جزاء، كما صنع الهدف الثالث لزميله أليكس فيدال في اللحظات الأخيرة، ليواصل احتفاله المعتاد في ملعبه المفضل "سنتياغو برنابيو"، رافعا رصيده في صدارة قائمة هدافي الليغا إلى 15 هدفا، مقابل أربعة أهداف فقط سجلها رونالدو في الليغا.

ومع نهاية العام الذي توّج فيه رونالدو بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم، بجانب تتويجه بلقب أفضل لاعب في العالم في تصويت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رفع ميسي رصيده من الأهداف طوال عام 2017 في كل المسابقات إلى 54 مقابل 53 هدفا لرونالدو، كما فاز ميسي في الكلاسيكو للمرة السابعة عشرة في مسيرته مقابل ثمانية انتصارات فقط لرونالدو، ورفع رصيده من الأهداف في الكلاسيكو إلى 25 هدفا، متفوقا على أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو الذي يحتل المركز الثاني برصيد18 هدفا، بينما يأتي رونالدو في المركز الثالث بـ17 هدفا.

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أما الرقم الأهم الذي حققه ميسي، فهو أنه أصبح أكثر لاعب في التاريخ يسجل أهدافا لناد واحد، حيث أحرز 526 هدفا مع برشلونة، ليتفوق على الأسطورة جيرد مولر الذي كان قد سجل 525 هدفا لبايرن ميونخ الألماني.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر