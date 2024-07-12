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    الرياضة
    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 06:48 GMT

    العروض السعودية تؤجل قرار راموس

    كشفت تقارير صحفية إسبانية سبب تأخر سرجيو راموس، قائد ريال مدريد وإشبيلية السابق، في حسم موقفه من العروض الأمريكية التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة.

    العروض السعودية تؤجل قرار راموس
    Globallookpress

    ومنذ إعلان رحيله عن إشبيلية بنهاية الموسم الماضي، تلقى راموس أكثر من عرض أمريكي، كان أبرزها من نادي سان دييغو، والمفترض أن يكون قد حسم المفاوضات معه في الفترة الماضية.

    وأشارت صحيفة "ريليفو" الإسبانية إلى أن راموس لم يحسم أمره بشكل نهائي، على أمل أن يتلقى عرضا سعوديا في الفترة الحالية مع بداية ميركاتو الدوري السعودي.

    وأضافت الصحيفة أن راموس يدرك جيدا أن العرض السعودي سيكون أعلى من نظيره الأمريكي، وهو ما يجعله يؤجل قراره النهائي بشأن الانتقال لدوري MLS.

    وأوضحت أنه رغم أن هناك أسبابا أسرية رجحت كفة العروض الأمريكية بالنسبة لراموس، إلا أن قائد الريال السابق يقيم الوضع ماديا ورياضيا.

    وبحسب المصدر ذاته فإن رينيه راموس شقيق اللاعب ووكيله، تلقى عروضا من أندية أمريكية أخرى، لكنها لا ترقى لطموحات اللاعب من الناحية المادية، وهو ما يجعل انتظار فرصة الحصول على عروض سعودية.

    المصدر: "وسائل إعلام"

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