خبر سعيد للنصر السعودي.. راموس يغادر إشبيلية

أعلن نادي إشبيلية الإسباني رسميا، رحيل سيرخيو راموس نجم دفاع الفريق، عن صفوفه مع نهاية الموسم الحالي 2023-2024.

وانضم راموس إلى إشبيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع العملاق الباريسي.

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وحسب ما ذكره موقع نادي إشبيلية الرسمي في بيانه الذي أصدره فإن راموس سيرحل عن صفوف الفريق، في الصيف الحالي، بعد الفترة التي قضاها مع الفريق.

وقال إشبيلية في البيان: "أبلغ راموس، النادي، بأنه لن يستمر في الموسم المقبل، بعد أن حقق حلمه بالعودة إلى الفريق الذي نشأ فيه كلاعب".

وأضاف: "لعب راموس 37 مباراة في الموسم المنصرم، بمجموع 3301 دقيقة، وأحرز 7 أهداف".



وتابع البيان: "يود النادي أن يشكر راموس على التزامه وقيادته وتفانيه الكامل، ونتمنى له التوفيق في تحديه الاحترافي القادم".

وختم "سيودع راموس، النادي، غدا الثلاثاء، عبر مؤتمر في قاعة الصحافة بملعب رامون سانشيز بيزخوان، وسيكون برفقته رئيس النادي خوسيه ماريا ديل نيدو كاراسكو".

يذكر أن راموس ارتبط بالانتقال إلى صفوف النصر السعودي خلال الموسم المقبل.

المصدر: "وسائل إعلام"