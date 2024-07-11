يوفنتوس يتعاقد مع خيفرين نجل نجمه السابق ليليان تورام
وقع خيفرين تورام نجل الدولي الفرنسي السابق ليليان، مع النادي السابق لوالده، يوفنتوس، لينضم إلى شقيقه ماركوس تورام في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
وأعلن يوفنتوس أن خيفرين تورام وقع عقدا لمدة خمس سنوات مع "البيانكونيري" مقابل 20 مليون يورو قادما من نيس الفرنسي.
𝗢𝘂𝘁 𝗡𝗼𝘄: Thuram, Volume 2️⃣🎧 pic.twitter.com/lGl50rIzfY— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) July 10, 2024
ويشغل خيفرين (23 عاما) مركز خط الوسط، بينما كان والده ليليان مدافعا، في حين يلعب شقيقه ماركوس كمهاجم في إنتر ميلان، الغريم التقليدي ليوفنتوس.
ويعتبر ليليان تورام من أبرز المدافعين في تاريخ الكرة الفرنسية، حيث توج مع منتخب "الديوك" بكأس العالم عام 1998.
ودافع ليليان عن ألوان نادي يوفنتوس لخمسة مواسم بين العامين 2001 و2006 قبل أن ينضم لنادي برشلونة الذي لعب له لموسمين.
المصدر: وكالات
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