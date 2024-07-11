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    الرياضة
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 15:22 GMT

    يوفنتوس يتعاقد مع خيفرين نجل نجمه السابق ليليان تورام

    وقع خيفرين تورام نجل الدولي الفرنسي السابق ليليان، مع النادي السابق لوالده، يوفنتوس، لينضم إلى شقيقه ماركوس تورام في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

    يوفنتوس يتعاقد مع خيفرين نجل نجمه السابق ليليان تورام

    وأعلن يوفنتوس أن خيفرين تورام وقع عقدا لمدة خمس سنوات مع "البيانكونيري" مقابل 20 مليون يورو قادما من نيس الفرنسي.

    ويشغل خيفرين (23 عاما) مركز خط الوسط، بينما كان والده ليليان مدافعا، في حين يلعب شقيقه ماركوس كمهاجم في إنتر ميلان، الغريم التقليدي ليوفنتوس.

    ويعتبر ليليان تورام من أبرز المدافعين في تاريخ الكرة الفرنسية، حيث توج مع منتخب "الديوك" بكأس العالم عام 1998.

    ودافع ليليان عن ألوان نادي يوفنتوس لخمسة مواسم بين العامين 2001 و2006 قبل أن ينضم لنادي برشلونة الذي لعب له لموسمين.

    المصدر: وكالات

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