وأعلن يوفنتوس أن خيفرين تورام وقع عقدا لمدة خمس سنوات مع "البيانكونيري" مقابل 20 مليون يورو قادما من نيس الفرنسي.

ويشغل خيفرين (23 عاما) مركز خط الوسط، بينما كان والده ليليان مدافعا، في حين يلعب شقيقه ماركوس كمهاجم في إنتر ميلان، الغريم التقليدي ليوفنتوس.

ويعتبر ليليان تورام من أبرز المدافعين في تاريخ الكرة الفرنسية، حيث توج مع منتخب "الديوك" بكأس العالم عام 1998.

ودافع ليليان عن ألوان نادي يوفنتوس لخمسة مواسم بين العامين 2001 و2006 قبل أن ينضم لنادي برشلونة الذي لعب له لموسمين.

المصدر: وكالات