وفاز منتخب كولومبيا 1-0 على نظيره الأوروغواياني في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وصنع خاميس هدف منتخب كولومبيا الوحيد الذي أحرزه زميله جيفرسون ليرما في مرمى أوروغواي خلال اللقاء، الذي جرى بملعب بنك أوف أمريكا بمدينة شارلوت فجر الخميس.

Que Crack es Lerma, que Golazoooo.



Que gran Medio Tiempo: Colombia 1 🇨🇴 Uruguay 0 🇺🇾



PD: Que Irresponsable Muñòz sabiendo que vamos ganando, que cagada hpta 🤦🏻‍♂️ y que Arbitro pésimo que no le pita nada a Uruguay.



TENGO MIEDO: DIOS MÍO que zozobra 🤷🏻‍♂️



Pero seguimos siempre… pic.twitter.com/qsG6ksoess — Luis Fernando Gòmez (@luifergomezlaw) July 11, 2024

وانفرد خاميس بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في نسخة واحدة بالمسابقة منذ عام 2011، بعدما صنع 6 تمريرات حاسمة في النسخة الحالية، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي صنع 5 أهداف لزملائه خلال النسخة الماضية (كوبا أمريكا 2021)، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة.

🚨🚨| OFFICIAL: James Rodriguez wins the POTM for the match between Colombia vs Uruguay. 🇨🇴🏅 pic.twitter.com/7NSWrKN0Y0 — CentreGoals. (@centregoals) July 11, 2024

وكان خاميس صنع هدفين خلال فوز كولومبيا 2 - 1 على باراغواي، وهدفا في فوز الفريق 3-0 على كوستاريكا بمرحلة المجموعات في كوبا أمريكا 2024، قبل أن يقدم تمريرتين حاسمتين أثناء فوز فريق المدرب الأرجنتيني نيستور لورينزو الكاسح 5-0 على بنما في دور الثمانية.

وما زالت الفرصة مواتية أمام خاميس، الذي يلعب في صفوف ساو باولو البرازيلي، لتعزيز رقمه القياسي، حال قيامه بأي تمريرات حاسمة أخرى خلال المباراة النهائية للبطولة بين كولومبيا والأرجنتين، فجر الاثنين المقبل.

ويسعى خاميس لقيادة منتخب كولومبيا للتتويج بلقبه الثاني في كوبا أمريكا، بعد التتويج بنسخة 2001.

المصدر:"وكالات"