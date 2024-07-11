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    الرياضة
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 04:52 GMT

    كولومبيا تضرب موعدا مع الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا بعد تخطي الأوروغواي

    وصل منتخب كولومبيا إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا، عقب فوز مثير 1-0 على الأوروغواي، في نصف نهائي المسابقة فجر الخميس، رغم خوض الشوط الثاني بعشرة لاعبين فقط.

    كولومبيا تضرب موعدا مع الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا بعد تخطي الأوروغواي
    Legion-Media

    ويدين منتخب كولومبيا بهذا الفوز لجيفرسون ليرما الذي أحرز الهدف الوحيد في المباراة برأسية جميلة في الدقيقة 39.

    وجاء الهدف من صناعة النجم المخضرم خاميس رودريغيز، الذي بات أول لاعب يصنع 6 أهداف في نسخة واحدة في تاريخ كوبا أمريكا، محطما الرقم القياسي للأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي صنع 5 أهداف لبلاده في النسخة الماضية عام 2021.

    وطُرد دانييل مونوز لاعب كولومبيا في نهاية الشوط الأول، بينما كانت أوروغواي تهيمن على الكرة، لكنها أخفقت في استغلال التفوق العددي وأهدر داروين نونيز ثلاث فرص جيدة للتسجيل مبكرا.

    ولعبت كولومبيا بعشرة لاعبين بعد ذلك عندما تلقى الظهير الأيمن مونوز الإنذار الثاني بعد ضرب مانويل أوغارتي بالمرفق في صدره عند توقف اللعب.

    وحافظت كولومبيا، التي عززت مسيرتها الخالية من الهزائم إلى 28 مباراة، على فوزها الثمين وستلعب مع الأرجنتين في النهائي يوم الأحد المقبل، فيما تلتقي أوروغواي مع كندا بعد غد السبت لتحديد صاحب المركز الثالث.

    المصدر: RT

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