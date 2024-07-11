ويدين منتخب كولومبيا بهذا الفوز لجيفرسون ليرما الذي أحرز الهدف الوحيد في المباراة برأسية جميلة في الدقيقة 39.

وجاء الهدف من صناعة النجم المخضرم خاميس رودريغيز، الذي بات أول لاعب يصنع 6 أهداف في نسخة واحدة في تاريخ كوبا أمريكا، محطما الرقم القياسي للأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي صنع 5 أهداف لبلاده في النسخة الماضية عام 2021.

Que Crack es Lerma, que Golazoooo.



Que gran Medio Tiempo: Colombia 1 🇨🇴 Uruguay 0 🇺🇾



PD: Que Irresponsable Muñòz sabiendo que vamos ganando, que cagada hpta 🤦🏻‍♂️ y que Arbitro pésimo que no le pita nada a Uruguay.



TENGO MIEDO: DIOS MÍO que zozobra 🤷🏻‍♂️



Pero seguimos siempre… pic.twitter.com/qsG6ksoess — Luis Fernando Gòmez (@luifergomezlaw) July 11, 2024

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وطُرد دانييل مونوز لاعب كولومبيا في نهاية الشوط الأول، بينما كانت أوروغواي تهيمن على الكرة، لكنها أخفقت في استغلال التفوق العددي وأهدر داروين نونيز ثلاث فرص جيدة للتسجيل مبكرا.

ولعبت كولومبيا بعشرة لاعبين بعد ذلك عندما تلقى الظهير الأيمن مونوز الإنذار الثاني بعد ضرب مانويل أوغارتي بالمرفق في صدره عند توقف اللعب.

وحافظت كولومبيا، التي عززت مسيرتها الخالية من الهزائم إلى 28 مباراة، على فوزها الثمين وستلعب مع الأرجنتين في النهائي يوم الأحد المقبل، فيما تلتقي أوروغواي مع كندا بعد غد السبت لتحديد صاحب المركز الثالث.

المصدر: RT