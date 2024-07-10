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    الرياضة
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 04:51 GMT

    بالفيديو.. ميسي يصل بالأرجنتين لنهائي كوبا أمريكا بتخطي كندا

    قاد ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين، حاملة اللقب إلى نهائي بطولة كوبا أميركا 2024 في كرة القدم، بعد تخطي كندا 2-0 فجر الأربعاء في إيست راذرفورد، نيوجيرسي بالولايات المتحدة.

    بالفيديو.. ميسي يصل بالأرجنتين لنهائي كوبا أمريكا بتخطي كندا
    Legion-Media

    وسجل خوليان ألفاريس عند الدقيقة الـ22 فيما تولى ميسي البالغ 37 عاما مهمة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 51، لتضرب بطلة العالم موعدا في نهائي، الأحد، بمدينة ميامي، مع الفائز بين الأوروغواي وكولومبيا اللتين تلتقيان الأربعاء في شارلوت، كارولاينا الشمالية.

    بذلك اقتربت الأرجنتين أكثر من اللقب الثالث الكبير تواليا، عقب تتويجها بلقب كوبا أميركا 2021 على حساب البرازيل المضيفة 1-0 ثم كأس العالم 2022 على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

    المصدر: RT

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