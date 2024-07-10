بالفيديو.. ميسي يصل بالأرجنتين لنهائي كوبا أمريكا بتخطي كندا
قاد ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين، حاملة اللقب إلى نهائي بطولة كوبا أميركا 2024 في كرة القدم، بعد تخطي كندا 2-0 فجر الأربعاء في إيست راذرفورد، نيوجيرسي بالولايات المتحدة.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) July 10, 2024
الأرجنتين تتقدم، الأرجنتين تسجل الهدف الاول
هدف أول عن طريق جوليان الفاريز، اسيست دي باول
🇦🇷 الأرجنتين 1-0 كندا 🇨🇦
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وسجل خوليان ألفاريس عند الدقيقة الـ22 فيما تولى ميسي البالغ 37 عاما مهمة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 51، لتضرب بطلة العالم موعدا في نهائي، الأحد، بمدينة ميامي، مع الفائز بين الأوروغواي وكولومبيا اللتين تلتقيان الأربعاء في شارلوت، كارولاينا الشمالية.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) July 10, 2024
الأسطورة ليونيل ميسي هو من سجل الهدف.
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بذلك اقتربت الأرجنتين أكثر من اللقب الثالث الكبير تواليا، عقب تتويجها بلقب كوبا أميركا 2021 على حساب البرازيل المضيفة 1-0 ثم كأس العالم 2022 على حساب فرنسا بركلات الترجيح.
المصدر: RT
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