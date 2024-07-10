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الأرجنتين تتقدم، الأرجنتين تسجل الهدف الاول



هدف أول عن طريق جوليان الفاريز، اسيست دي باول



🇦🇷 الأرجنتين 1-0 كندا 🇨🇦

pic.twitter.com/VZbRP33mgd — عمرو (@bt3) July 10, 2024

وسجل خوليان ألفاريس عند الدقيقة الـ22 فيما تولى ميسي البالغ 37 عاما مهمة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 51، لتضرب بطلة العالم موعدا في نهائي، الأحد، بمدينة ميامي، مع الفائز بين الأوروغواي وكولومبيا اللتين تلتقيان الأربعاء في شارلوت، كارولاينا الشمالية.

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الأسطورة ليونيل ميسي هو من سجل الهدف.

pic.twitter.com/DTzByMHKQo — عمرو (@bt3) July 10, 2024

بذلك اقتربت الأرجنتين أكثر من اللقب الثالث الكبير تواليا، عقب تتويجها بلقب كوبا أميركا 2021 على حساب البرازيل المضيفة 1-0 ثم كأس العالم 2022 على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

المصدر: RT