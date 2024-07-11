وعقب فوز كولومبيا في تشارلوت بولاية نورث كارولاينا بالولايات المتحدة الأمريكية، أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعض لاعبي أوروغواي يصعدون للمدرجات، ويتبادلون اللكمات مع جماهير الفريق المنافس.

"Malice at the Palace" the soccer version….Uruguay players went into the stands fighting with Colombia fans after losing 😬

pic.twitter.com/YWnJYEWPs0 — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) July 11, 2024

وقال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول"، إنه يحقق في الحادث.

وكان داروين نونيز ورونالد أراوخو بين أوائل لاعبي أوروغواي الذين تشاجروا مع جماهير كولومبيا، بينما قال القائد خوسيه ماريا خيمنيز، إن اللاعبين كانوا يدافعون عن عائلاتهم.

وقال خيمنيز لمحطة البث الرسمية للبطولة "دعني أقول شيئا قبل أن يقطعوا البث، لأنهم لن يسمحوا لنا بالتحدث عبر الميكروفون، ولا يريدون مني أن أقول أي شيء عما يحدث، لكن هذه كارثة، أرجو منكم توخي الحذر، لأن عائلاتنا في المدرجات، ويوجد أطفال صغار حديثي الولادة، لقد كانت كارثة، لم يكن هناك شرطة، وكان علينا الدفاع عن عائلاتنا.

كما دخل لاعبو الفريقين والجهازين الفنيين في مواجهة بالملعب بعد صفارة النهاية.

"Malice at the Palace" the soccer version….Uruguay players went into the stands fighting with Colombia fans after losing 😬

pic.twitter.com/YWnJYEWPs0 — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) July 11, 2024

Darwin consoling one of his children after HE himself had to go fight Colombian fans because there was no security and bring his family to the field.#Uruguay #Colombia #CopaAmerica pic.twitter.com/lSAtaq9IbQ — Favian Renkel (@FavianRenkel) July 11, 2024

إقرأ المزيد كولومبيا تضرب موعدا مع الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا بعد تخطي الأوروغواي

وقال مارسيلو بيلسا مدرب أوروغواي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "اعتقدت أن الحادث انتهى ببعض النقاش والجدل وسط الملعب، وعندما رأيت ذلك ذهبت إلى غرفة تبديل الملابس، اعتقدت أنهم كانوا يوجهون الشكر للجماهير على مساندتهم، لكن بعد ذلك عرفت أن هناك بعض المشاكل في المدرجات للأسف".

ومنح هدف جيفرسون ليرما بضربة رأس في الشوط الأول كولومبيا مقعدا في النهائي يوم الأحد المقبل أمام الأرجنتين، بينما تلعب أوروغواي مع كندا في مباراة تحديد المركز الثالث قبلها بيوم.

وكانت آخر بطولة كوبا أمريكا حققتها كولومبيا في 2001، ولم تتذوق الجماهير الكولومبية منذ وقتها أي لقب.

المصدر: "وكالات"