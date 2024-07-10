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    الرياضة
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 19:04 GMT

    اشتباك بين مشجعي إنجلترا وهولندا في دورتموند قبل مباراة نصف نهائي "يورو 2024" (فيديو)

    قالت الشرطة إن خمسة أشخاص أصيبوا في اشتباكات بين مشجعي إنجلترا وهولندا قبل مباراة المنتخبين في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 اليوم الأربعاء في دورتموند الألمانية.

    اشتباك بين مشجعي إنجلترا وهولندا في دورتموند قبل مباراة نصف نهائي "يورو 2024" (فيديو)
    AP

    وكان من المتوقع أن يصل أكثر من 100 ألف مشجع لكرة القدم، معظمهم هولنديون والعديد منهم بدون تذاكر، إلى دورتموند قبل المباراة.

    وقالت وحدة شرطة كرة القدم في المملكة المتحدة، التي تتعامل مع أعمال العنف في كرة القدم التي يشارك فيها مشجعون بريطانيون ولها ضباط في ألمانيا خلال البطولة، في بيان: "نحن على علم ببعض التقارير والمقاطع المسجلة المصورة المتداولة عن فوضى في دورتموند. ويبدو أن هناك عدة حالات لمشجعين هولنديين يهاجمون مشجعي إنجلترا في الحانات ويحاولون سرقة الأعلام".

    وتابع البيان "ندرك أن هذا أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح طفيفة. كما ندرك أيضا أنه بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المشجعين الهولنديين الذين يتواجدون هناك للاستمتاع بالمباراة، هناك مجموعات من المشجعين الخطرين الذين يسافرون إلى دورتموند من هولندا. ضباطنا موجودون في الموقع لدعم زملائهم الألمان. ننصح المشجعين بأن يكونوا على دراية بمحيطهم وأن يبحثوا عن المناطق التي تتواجد فيها الشرطة الألمانية".

    من جانبها، قالت الشرطة المحلية في دورتموند، إن اشتباكا وقع بين مجموعتين في مطعم تم التراشق بأغراض خلاله، مضيفة أن عددا غير محدد من الأشخاص أصيبوا بجروح.

    وأظهرت لقطات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عددا صغيرا من الأشخاص الذين يرتدون ملابس بلون هولندا وهم يلقون كراسي عبر منطقة جلوس خارج حانة، بينما احتمت مجموعة أخرى بالداخل.

    المصدر: أ ب

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