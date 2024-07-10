وكان من المتوقع أن يصل أكثر من 100 ألف مشجع لكرة القدم، معظمهم هولنديون والعديد منهم بدون تذاكر، إلى دورتموند قبل المباراة.

وقالت وحدة شرطة كرة القدم في المملكة المتحدة، التي تتعامل مع أعمال العنف في كرة القدم التي يشارك فيها مشجعون بريطانيون ولها ضباط في ألمانيا خلال البطولة، في بيان: "نحن على علم ببعض التقارير والمقاطع المسجلة المصورة المتداولة عن فوضى في دورتموند. ويبدو أن هناك عدة حالات لمشجعين هولنديين يهاجمون مشجعي إنجلترا في الحانات ويحاولون سرقة الأعلام".

Netherlands fans attacking a pub full of England fans before the match today... 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇳🇱👊 pic.twitter.com/7GE8cJ4WlZ — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) July 10, 2024

وتابع البيان "ندرك أن هذا أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح طفيفة. كما ندرك أيضا أنه بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المشجعين الهولنديين الذين يتواجدون هناك للاستمتاع بالمباراة، هناك مجموعات من المشجعين الخطرين الذين يسافرون إلى دورتموند من هولندا. ضباطنا موجودون في الموقع لدعم زملائهم الألمان. ننصح المشجعين بأن يكونوا على دراية بمحيطهم وأن يبحثوا عن المناطق التي تتواجد فيها الشرطة الألمانية".

Netherlands fans being arrested by German police for attacking England fans... 🇳🇱🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👊 pic.twitter.com/iLTOFaZpnj — Football Fights (@footbalIfights) July 10, 2024

من جانبها، قالت الشرطة المحلية في دورتموند، إن اشتباكا وقع بين مجموعتين في مطعم تم التراشق بأغراض خلاله، مضيفة أن عددا غير محدد من الأشخاص أصيبوا بجروح.

Netherland fans threatening and attacking England fans in Dortmund... 🇳🇱🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👊 pic.twitter.com/3RNb9G9IrM — Football Fights (@footbalIfights) July 10, 2024

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عددا صغيرا من الأشخاص الذين يرتدون ملابس بلون هولندا وهم يلقون كراسي عبر منطقة جلوس خارج حانة، بينما احتمت مجموعة أخرى بالداخل.

المصدر: أ ب