قرار عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن الدوري الممتاز
وافق رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على تعديل التوقيتات الخاصة بمنافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، ليصبح انطلاق المباريات بدءا من الخامسة والنصف مساء.
يأتي ذلك في ضوء ما عرضه وزير الشباب والرياضة بشأن تأخير موعد انطلاق المباريات حفاظا على اللاعبين بالنظر إلى التوقعات الخاصة بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.
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ومن المقرر أن يتم التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بشأن بدء تطبيق تلك القرارات.
وفي سياق آخر، يعقد مجلس النواب، غدا الاثنين، جلسته العامة، والمخصصة للاستماع لبيان الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكـومة.
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