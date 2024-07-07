يأتي ذلك في ضوء ما عرضه وزير الشباب والرياضة بشأن تأخير موعد انطلاق المباريات حفاظا على اللاعبين بالنظر إلى التوقعات الخاصة بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

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ومن المقرر أن يتم التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بشأن بدء تطبيق تلك القرارات.

وفي سياق آخر، يعقد مجلس النواب، غدا الاثنين، جلسته العامة، والمخصصة للاستماع لبيان الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكـومة.