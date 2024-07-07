وقد توفي اللاعب أحمد رفعت، صباح أمس السبت، عن عمر 31 عاما، بعد تدهور حاد في حالته الصحية، وذلك وفقا لما أعلنه نادي مودرن سبورت (مودرن فيوتشر سابقا).

وكان رفعت قد تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب في أثناء مباراة لفريقه أمام الاتحاد السكندري في مارس الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، وظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية.

وأثارت هذه الأزمة القلبية الجديدة حالة من القلق في مجتمع كرة القدم المصرية.

وقال نادي الزمالك في بيان له: "يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بخالص أمنياته بالشفاء العاجل للكابتن أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق الكرة، بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة نقل على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج".

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وكشف عبد الله جورج، مستشار نادي الزمالك عن التطورات الصحية لأحمد سليمان، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وقال جورج في تصريحات تليفزيونية: "أحمد سليمان مجهد منذ فترة، ونحن نتحدث معه من أجل الخضوع للفحوصات والاطمئنان على صحته".

وأضاف: "أحمد سليمان خضع لقسطرة تشخيصية ولكنها لم تكن في أفضل حال والشرايين التاجية وجدناها لا تعمل بالكفاءة اللازمة، وهناك جراح قلب سيفحصه غدا، ولا نتمنى أن تصل الأمور إلى جراحة".

واختتم عبد الله جورج: "اطمأننت عليه أنا وحسين السيد حيث تم السماح لنا بالدخول إليه، والحالة المعنوية لديه جيدة جدًا، وبإذن الله الأمور ستكون بخير ويعود لناديه من جديد".

المصدر: وسائل إعلام