وقال أشرف صبحي في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز": "ليست طرفا في هذا الأمر ولديها الجزء الإداري والرقابي".

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وأضاف الوزير: "اللجنة تضم مستشارين من القضاة على درجات عالية من المستوى القضائي، وبحث كل النتائج بشكل عاجل وكل دورة العمل والأجواء الإدارية حتى جميع الأمور المرتبطة بالوكلاء واللجنة تعمل بشكل عاجل وهناك تتبع للرأي العام وبكل مستجد وبشكل منظم"

المصدر: RT