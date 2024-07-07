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    الرياضة
    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 15:23 GMT

    ماذا عن نسر ألمانيا؟.. أردوغان يثير الجدل من جديد بشأن "الذئب الرمادي"

    اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تعليق جديد له على واقعة احتفال لاعب منتخب تركيا ميريح ديميرال بإشارة "تحية الذئب الرمادية" أن العقوبة ضد ديميرال هي عقوبة ضد تركيا.

    ماذا عن نسر ألمانيا؟.. أردوغان يثير الجدل من جديد بشأن
    /SÃ¶ren Stache / Globallookpress

    وحضر أردوغان مباراة منتخب بلاده التي أسفرت عن هزيمة تركيا أمام الهولندي (1-2) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كاس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

    وقال أردوغان خلال عودته من العاصمة الألمانية برلين بعد حضوره المباراة، إن: "العقوبة التي صدرت في حق ميريح ليست موجهة له شخصيا، بل إنها عقوبة على كيان تركيا كلها كأمة".

    وأضاف الرئيس التركي أنه: "إذا كان الموضوع هو معاقبة إشارة "الذئب الرمادي"، فالألمان لديهم نسر، فهل تعاقبون الألمان على هذا؟ لا، والفرنسيون لديهم ديوك، فهل تعاقبون الفرنسيين بقولكم: "لماذا لديكم ديوك؟".

    وأشار أردوغان إلى أن: "نهج الغرب تجاهنا من حيث العقلية لم يتغير قط حتى اليوم. فالعقوبة التي فرضوها على اللاعب التركي ميريح ديميرال (بسبب إشارة الذئب الرمادي) هي عقوبة مقررة منذ اللحظة الأولى".

    وقد قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" إيقاف ديميرال مباراتين بعدما احتفل بإشارة "تحية الذئب"، عقب تسجيله هدفين في مباراة النمسا، ليقود فريقه إلى دور الثمانية لـ"يورو 2024" للمرة الأولى منذ عام 2008.

    جدل حول الاحتفال بـ"تحية الذئب"

    وقد تسبب احتفال اللاعب التركي بإشارة "تحية الذئب" في جدل واسع بسبب مضمونها السياسي.

    فترتبط هذه الإشارة بتنظيم "الذئاب الرمادية"، وهو الذراع الشبابي القومي المتطرف لحزب الحركة القومية التركي، وهو مقرب من الحزب الحاكم حاليا.

    تأسس التنظيم في الستينيات، وكان ضالعا في أعمال عنف سياسية بين اليساريين والقوميين في تركيا تسببت في مقتل نحو 5 آلاف شخص خلال فترة انقلاب عام 1980.

    وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر على منصة "إكس": "لا مكان لرموز المتطرفين اليمينيين الأتراك في ملاعبنا".

    وذكرت وزيرة الداخلية أن التنظيم يخضع للمراقبة، رغم أن تحية الذئب ليست محظورة في ألمانيا.

    المصدر: وسائل إعلام 

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