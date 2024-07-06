مباشر

الطلبات الأخيرة

    الرياضة
    تاريخ النشر: 06.07.2024 | 19:54 GMT

    بعد أردوغان.. مسعود أوزيل يؤازر تركيا ويدافع عن صاحب "الإشارة المثيرة" للجدل

    دخل لاعب المنتخب الألماني السابق، مسعود أوزيل، على خط النقاش حول الإشارة المثيرة للجدل للاعب التركي "تحية الذئاب الرمادية" أثناء الاحتفال بالفوز على النمسا (2-1) في "يورو 2024".

    بعد أردوغان.. مسعود أوزيل يؤازر تركيا ويدافع عن صاحب
    /KAYHAN OZER / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

    ونشر مسعود أوزيل صورة لاحتفال ديميرال في محاولة لدعم الأتراك قبل المباراة أمام هولندا، مساء اليوم السبت، وذلك ضمن دور الثمانية لبطولة كاس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، المقامة حاليا في ألمانيا.

    ونشر أوزيل الصورة قبل ساعات من مباراة تركيا وهولندا، عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام"، قائلا: "إلى الأمام تركيا" مؤكدا في منشور آخر أنه بصدد حضور المباراة.

    بعد أردوغان.. مسعود أوزيل يؤازر تركيا ويدافع عن صاحب
    instagram.com/m10_official

    وكانت مسيرة أوزيل مع كرة القدم انتهت في ألمانيا بعد صورة له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2018، مما أثار ردود أفعال غاضبة في ألمانيا حول ولاء اللاعب التركي المولود في ألمانيا.

    المصدر: (د ب أ) 

    التعليقات

    أخبار العالم

    بايدن: لن أنسحب من الحملة الانتخابية إلا إذا نزل الله من السماء وأبلغني بعكس ذلك

    أخبار العالم

    الصورة العامة لستارمر تخفي "حقيقته".. ملحد وزوجته "يهودية" ويتخلى عن وعوده ببساطة

    أخبار العالم العربي

    عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل أراضي فلسطين وسياسة تل أبيب عنصرية ولن نقبل بها

    أخبار العالم

    مدير الاستخبارات الأمريكية يتوجه إلى قطر للمشاركة في المفاوضات بشأن غزة

    أخبار العالم

    أوربان يعلن عن إنجاز المهمة في زيارته لموسكو: حققت هدفي بفتح قنوات اتصال مباشر وبدء الحوار مع بوتين

    أخبار العالم

    السفير الأمريكي لدى اليابان يعرب عن أسفه لجريمتي اغتصاب ارتكبها جنديان أمريكيان في اوكيناوا

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يعلن شن هجوم بالمسيرات على مربض مدفعية إسرائيلي