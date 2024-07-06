بعد أردوغان.. مسعود أوزيل يؤازر تركيا ويدافع عن صاحب "الإشارة المثيرة" للجدل
دخل لاعب المنتخب الألماني السابق، مسعود أوزيل، على خط النقاش حول الإشارة المثيرة للجدل للاعب التركي "تحية الذئاب الرمادية" أثناء الاحتفال بالفوز على النمسا (2-1) في "يورو 2024".
ونشر مسعود أوزيل صورة لاحتفال ديميرال في محاولة لدعم الأتراك قبل المباراة أمام هولندا، مساء اليوم السبت، وذلك ضمن دور الثمانية لبطولة كاس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، المقامة حاليا في ألمانيا.
ونشر أوزيل الصورة قبل ساعات من مباراة تركيا وهولندا، عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام"، قائلا: "إلى الأمام تركيا" مؤكدا في منشور آخر أنه بصدد حضور المباراة.
instagram.com/m10_official
بسبب تحية "الذئاب الرمادية".. الشرطة الألمانية توقف مسيرة للأتراك
وكانت مسيرة أوزيل مع كرة القدم انتهت في ألمانيا بعد صورة له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2018، مما أثار ردود أفعال غاضبة في ألمانيا حول ولاء اللاعب التركي المولود في ألمانيا.
المصدر: (د ب أ)
التعليقات