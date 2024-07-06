ونشر مسعود أوزيل صورة لاحتفال ديميرال في محاولة لدعم الأتراك قبل المباراة أمام هولندا، مساء اليوم السبت، وذلك ضمن دور الثمانية لبطولة كاس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، المقامة حاليا في ألمانيا.

ونشر أوزيل الصورة قبل ساعات من مباراة تركيا وهولندا، عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام"، قائلا: "إلى الأمام تركيا" مؤكدا في منشور آخر أنه بصدد حضور المباراة.

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وكانت مسيرة أوزيل مع كرة القدم انتهت في ألمانيا بعد صورة له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2018، مما أثار ردود أفعال غاضبة في ألمانيا حول ولاء اللاعب التركي المولود في ألمانيا.

المصدر: (د ب أ)