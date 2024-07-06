وقالت الشرطة الألمانية عبر منصة "إكس": "مسيرات الجماهير ليست منصة للرسائل السياسية".

وفي سياق آخر تقرر إغلاق منطقتي المشجعين الرسميتين في برلين عند بوابة براندبورغ ورايخستاغ (مبنى البرلمان الألماني) مؤقتا وإخلاؤهما من الجماهير بسبب عواصف وشيكة، وفقا للجنة المنظمة.

ويأتي ذلك تزامنا مع حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمؤازرة فريق بلاده أمام هولندا، اليوم السبت، وذلك ضمن دور الثمانية لنهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024، المقامة حاليا في ألمانيا.

وتسود حالة من الغضب بين الأتراك بسبب قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بإيقاف المدافع التركي ميريح ديميرال لمباراتين بعد الإشارة "بتحية الذئاب الرمادية" أثناء الاحتفال بالفوز على النمسا (2-1) في دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

واعتبر الـ"يويفا" أن هذه التحية ذات طبيعة يمينية متطرفة ضد الأقليات العرقية في تركيا، لكن المسؤولين الأتراك نفوا ذلك.

ومن المقرر أن يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ملعب المباراة قبل وقت قصير من انطلاقها، علما بأنه دافع عن هذه الإشارة وقال إن اللاعب التركي عبر عن حماسه بهذا الاحتفال.

وقال مكتب أردوغان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن الرئيس التركي سيغادر الملعب الأولمبي في برلين عقب المباراة مباشرة ليعود مجددا إلى تركيا.

من جانبه علق محمد بويوكيكسي رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم بقوله "قرار سياسي وغير قانوني وغير مقبول".

المصدر: (د ب أ)