وقد أثارت عقوبة "تحية الذئب" التي قام بها اللاعب التركي ميريج ديميرال، بعد تسجيله هدفا في مرمى النمسا، الكثير من الجدل والانتقادات الحادة.

فقد أقدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على فرض عقوبة الإيقاف على اللاعب التركي لمباراتين.

ودافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يحضر هذه المباراة "المشحونة" وفقا لتقارير صحفية، عن مواطنه ديميرال، مؤكدا أن الإيماءة كانت تعبيرا عن حماسه فقط.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الفرنسي، كليمون توربان (42 عاما) صفارة بداية هذه المباراة المثيرة بين منتخبي هولندا وتركيا في تمام الساعة (22:00) بتوقيت غرينتش، على الملعب الأولمبي.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الهولندي رونالد كومان (61 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة تركيا:

1- بارت فيربوغين

4- فيرجيل فان ديك

5- ناثان أكي

6- ستيفان دي فري

7- تشافي سيمونز

10- ممفيس ديباي

11- كودي خاكبو

14- تيجاني ريجنديرز

22- دينزل دومفريس

24- جيردي شوتن

25- ستيفن بيرجوين.

بينما اختار الإيطالي فيتشنزو مونتيلا (50 عاما) المدير الفني للمنتخب التركي، التشكيلة التالية، في غياب المدافع ميريح ديميرال، أمام هولندا:

1- ميرت غونوك

4- ساميت أكايدين

6- أوركون كوكتشو

8- أردا غولر

14- عبد الكريم بارداكسي

10- هاكان تشالهانوغلو

15- صالح أوزدجان

19- كينان يلدز

20- فيردي كادويغلو

21- باريش يلماز

22- كان أيهان.

المصدر: RT