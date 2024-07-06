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    الرياضة
    تاريخ النشر: 06.07.2024 | 21:15 GMT

    أمام أنظار أردوغان وزوجته ومسعود أوزيل.. هولندا تطيح بتركيا من "يورو 2024"

    أطاح المنتخب الهولندي بنظيره التركي من الدور ربع النهائي لبطولة كاس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، المقامة في ألمانيا، بفوزه عليه (2-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت.

    أمام أنظار أردوغان وزوجته ومسعود أوزيل.. هولندا تطيح بتركيا من
    Fabrice COFFRINI / AFP

    وضع المدافع التركي صامت أكايدن بلاده في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

    ولكن منتخب "الطواحين" الهولندية تمكن من قلب الطاولة على نظيره التركي أمام أنظار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولاعب المنتخب الألماني السابق، مسعود أوزيل، بإحرازه هدفين متتاليين، الأول أحرزه المدافع الهولندي ستيفان دي فري في الدقيقة 70، بينما جاء الهدف الثاني بـ"نيران صديقة" سجله المدافع التركي ميرت مولدر خطأ في مرماه عند الدقيقة 76 من عمر المباراة التي جرت على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.

    وضرب المنتخب الهولندي موعدا في الدور قبل النهائي للنسخة الـ17 من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، مع المنتخب الإنجليزي، الذي تغلب بدوره على نظيره السويسري، بركلات الترجيح (5-3) في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من يوم السبت، على ملعب "مركور شبيل أرينا - Merkur Spiel-Arena" بمدينة دوسلدورف.

    المصدر: RT 

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