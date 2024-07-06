وضع المدافع التركي صامت أكايدن بلاده في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

ولكن منتخب "الطواحين" الهولندية تمكن من قلب الطاولة على نظيره التركي أمام أنظار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولاعب المنتخب الألماني السابق، مسعود أوزيل، بإحرازه هدفين متتاليين، الأول أحرزه المدافع الهولندي ستيفان دي فري في الدقيقة 70، بينما جاء الهدف الثاني بـ"نيران صديقة" سجله المدافع التركي ميرت مولدر خطأ في مرماه عند الدقيقة 76 من عمر المباراة التي جرت على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.

وضرب المنتخب الهولندي موعدا في الدور قبل النهائي للنسخة الـ17 من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، مع المنتخب الإنجليزي، الذي تغلب بدوره على نظيره السويسري، بركلات الترجيح (5-3) في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من يوم السبت، على ملعب "مركور شبيل أرينا - Merkur Spiel-Arena" بمدينة دوسلدورف.

المصدر: RT