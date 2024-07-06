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    الرياضة
    تاريخ النشر: 06.07.2024 | 17:58 GMT

    "الأخطبوط" الروسي مدفيديف يبلغ رابع أدوار ويمبلدون

    بلغ الروسي دانييل مدفيديف الدور الرابع لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، التي تقام مبارياتها على الملاعب العشبية، ويبلغ مجموع جوائزها 50 مليون جنيه إسترليني.

    Globallookpress

    وتمكن اللاعب الروسي الملقب بـ"الأخطبوط" من الفوز على الألماني يان لينارد شتروف، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-1) و(6-3) و(4-6) و(7-6) في المباراة التي تأجلت من يوم أمس إلى اليوم السبت، بسب الأمطار، واستمرت لمدة ثلاث ساعات و29 دقيقة.

    وضرب دانييل مدفيديف (28 عاما) موعدا في الدور الرابع للبطولة مع البلغاري غريغوري دميتروف، الذي تغلب بدوره على الفرنسي جايل مونفيس، بثلاث مجموعات من دن رد، بواقع: (6-3) و(6-4) و(6-3) في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس الجمعة.

    المصدر: RT 

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