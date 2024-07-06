وتمكن اللاعب الروسي الملقب بـ"الأخطبوط" من الفوز على الألماني يان لينارد شتروف، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-1) و(6-3) و(4-6) و(7-6) في المباراة التي تأجلت من يوم أمس إلى اليوم السبت، بسب الأمطار، واستمرت لمدة ثلاث ساعات و29 دقيقة.

وضرب دانييل مدفيديف (28 عاما) موعدا في الدور الرابع للبطولة مع البلغاري غريغوري دميتروف، الذي تغلب بدوره على الفرنسي جايل مونفيس، بثلاث مجموعات من دن رد، بواقع: (6-3) و(6-4) و(6-3) في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس الجمعة.

المصدر: RT