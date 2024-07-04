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    الرياضة
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 20:33 GMT

    "وزيرة السعادة التونسية" أنس جابر تبلغ ثالث أدوار ويمبلدون

    صعدت النجمة التونسية أنس جابر إلى الدور الثالث لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، التي تقام مبارياتها على الملاعب العشبية، وتبلغ جوائزها 50 مليون جنيه إسترليني.

    /Glyn KIRK / AFP

    وجاء تأهل اللاعبة التونسية، المصنفة عاشرة عالميا، على حساب ألأمريكية، روبن مونتغمري، المصنفة 161 عالميا، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-1) و(7-5) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة وعشر دقائق فقط.

    وستواجه أنس جابر "وزيرة السعادة التونسية" في الدور الثالث للبطولة، الأوكرانية يلينا سفيتولينا، التي تغلبت بدورها على الألمانية يولينيماير، بمجموعتين نظيفتين، تفاصيلهما كالتالي: (6-3) و(6-4) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس أيضا.

    المصدر: RT 

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