وجاء تأهل اللاعبة التونسية، المصنفة عاشرة عالميا، على حساب ألأمريكية، روبن مونتغمري، المصنفة 161 عالميا، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-1) و(7-5) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة وعشر دقائق فقط.

إقرأ المزيد الروسية كالينينسكايا لأول مرة في تاريخها تبلغ ثالث أدوار ويمبلدون

وستواجه أنس جابر "وزيرة السعادة التونسية" في الدور الثالث للبطولة، الأوكرانية يلينا سفيتولينا، التي تغلبت بدورها على الألمانية يولينيماير، بمجموعتين نظيفتين، تفاصيلهما كالتالي: (6-3) و(6-4) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس أيضا.

المصدر: RT