وتمكنت اللاعبة الروسية من الفوز على التشيكية ماريا بوزكوفا، بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: (6-4) و(6-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الدور الثالث للبطولة، واستغرقت ساعة واحدة و24 دقيقة.

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ونجحت اللاعبة الروسية، البالغة من العمر 25 عاما، في التأهل إلى الدور الثالث لبطولة ويمبلدون "غراند سلام"، لأول مرة خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن.

وستكون آنا كالينينسكايا في الدور الثالث للبطولة بانتظار الفائزة من المواجهة التي تجمع مواطنتيها إلينا أفانيسيان ولودميلا سامسونوفا، في هذه الأثناء.

المصدر: RT