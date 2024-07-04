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    الرياضة
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 18:36 GMT

    الروسية كالينينسكايا لأول مرة في تاريخها تبلغ ثالث أدوار ويمبلدون

    حققت الروسية آنا كالينينسكايا إنجازا تاريخيا في بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، التي تقام مبارياتها على الملاعب العشبية، وتبلغ جوائزها 50 مليون جنيه إسترليني.

    الروسية كالينينسكايا لأول مرة في تاريخها تبلغ ثالث أدوار ويمبلدون
    Legion-Media

    وتمكنت اللاعبة الروسية من الفوز على التشيكية ماريا بوزكوفا، بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: (6-4) و(6-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الدور الثالث للبطولة، واستغرقت ساعة واحدة و24 دقيقة.

    ونجحت اللاعبة الروسية، البالغة من العمر 25 عاما، في التأهل إلى الدور الثالث لبطولة ويمبلدون "غراند سلام"، لأول مرة خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن.

    وستكون آنا كالينينسكايا في الدور الثالث للبطولة بانتظار الفائزة من المواجهة التي تجمع مواطنتيها إلينا أفانيسيان ولودميلا سامسونوفا، في هذه الأثناء.

    المصدر: RT 

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