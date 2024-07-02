ويتصدر ترتيب هدافي "يورو 2024" برصيد 3 أهداف كل من: الألماني جمال موسيالا، والهولندي كودي جاكبو، والسلوفاكي إيفان شرانتس، والجورجي جيورج ميكاوتادزي، ولدى الأول والثاني فرصة رفع الغلة بعد تأهل منتخبهما الألماني والهولندي إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

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في حين لم يعد لدى ميكاوتادزي وشرانتس أي فرصة في زيادة رصيدهما التهديفي بعدما ودعا البطولة رفقة جورجيا وسلوفاكيا على الترتيب من الدور السادس عشر.

بينما يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لبطولة كأس أمم أوروبا، برصيد 14 هدفا، صيامه عن التهديف في النسخة الحالية للبطولة، وأضاع فرصة التسجيل في سادس مشاركة له في نهائيات بطولة أمم أوروبا على التوالي، بإهداره ركلة جزاء أمام منتخب سلوفينيا مساء الاثنين، في الدور ثمن النهائي.

ولكن لا تزال لدى النجم البرتغالي فرصة في تعزيز رقمه القياسي كأكثر من سجل أهدافا (14) في تاريخ كؤوس أمم أوروبا، والأكبر سنا، وأول لاعب يسجل في 6 بطولات متتالية و11 بطولة كبرى (أمم أوروبا وكأس العالم) في التاريخ.

كما أن الفرنسي كيليان مبابي، الذي كان من بين المرشحين لنيل جائزة هداف "يورو 2024"، لم يقدم بعد المستوى المأمول منه، فلم يسجل سوى هدفا وحيدا من ركلة جزاء ضد بولندا، وأيضا لديه فرصة لرفع غلته، سيما وأن منتخبه الفرنسي تأهل إلى دور الثمانية، وسيواجه فيه نظيره البرتغالي بقيادة رونالدو، وسيودع أحدهما البطولة من هذه المرحلة.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي "يورو 2024" بعد انتهاء مباريات الدور ثمن النهائي للبطولة:

الهولندي كودي جاكبو – برصيد 3 أهداف

الألماني جمال موسيالا – برصيد 3 أهداف

الجورجي جيورج ميكوتادزي – برصيد 3 أهداف

السلوفاكي إيفان سرانتس – برصيد 3 أهداف

الإنجليزي جود بيلينغهام – برصيد هدفين

التركي ميريح ديميرال – برصيد هدفين

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الإنجليزي هاري كين – برصيد هدفين

الهولندي دونيايل مالين – برصيد هدفين

الإسباني فابيان رويز – برصيد هدفين

الألماني نيكلاس فولكروغ – برصيد هدفين

الروماني رازافان مارين – برصيد هدفين

الألماني كاي هافيرتز – برصيد هدفين.

المصدر: RT