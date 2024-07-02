ولحق منتخب هولندا وتركيا بركب كل من المتأهلين: سويسرا، ألمانيا، إنجلترا، إسبانيا، فرنسا والبرتغال.

وفي ما يلي نتائج مباريات دور الستة عشر لـ"يورو 2024":

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سويسرا – إيطاليا (2-0)

ألمانيا – الدنمارك (2-0)

إنجلترا – سلوفاكيا (2-1)

إسبانيا – جورجيا (4-1)

فرنسا – بلجيكا (1-0)

البرتغال – سلوفينيا (3-0 ركلات الترجيح)

رومانيا – هولندا (0-3)

النمسا – تركيا (1-2).

مواعيد مباريات الدور ربع النهائي لكأس أمم أوروبا 2024:

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يوم الجمعة 5 يوليو 2024

إسبانيا – ألمانيا

البرتغال – فرنسا

يوم السبت 6 يوليو 2024

إنجلترا – سويسرا

هولندا – تركيا.

المصدر: RT