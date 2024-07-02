قائمة المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية لـ"يورو 2024".. موعد المباريات والقنوات الناقلة
أسدل الستار مساء يوم الثلاثاء، على مباريات الدور ثمن النهائي للنسخة الـ17 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، المقامة حاليا في ألمانيا، بتأهل منتخبي هولندا وتركيا.
ولحق منتخب هولندا وتركيا بركب كل من المتأهلين: سويسرا، ألمانيا، إنجلترا، إسبانيا، فرنسا والبرتغال.
وفي ما يلي نتائج مباريات دور الستة عشر لـ"يورو 2024":
سويسرا – إيطاليا (2-0)
ألمانيا – الدنمارك (2-0)
إنجلترا – سلوفاكيا (2-1)
إسبانيا – جورجيا (4-1)
فرنسا – بلجيكا (1-0)
البرتغال – سلوفينيا (3-0 ركلات الترجيح)
رومانيا – هولندا (0-3)
النمسا – تركيا (1-2).
مواعيد مباريات الدور ربع النهائي لكأس أمم أوروبا 2024:
يوم الجمعة 5 يوليو 2024
إسبانيا – ألمانيا
البرتغال – فرنسا
يوم السبت 6 يوليو 2024
إنجلترا – سويسرا
هولندا – تركيا.
المصدر: RT
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