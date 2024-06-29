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كوبا أمريكا.. منتخب الأرجنتين يعلن غياب ميسي عن مواجهة بيرو

الرياضة

كوبا أمريكا.. منتخب الأرجنتين يعلن غياب ميسي عن مواجهة بيرو
AP
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يغيب ليونيل ميسي عن المباراة الأخيرة لحاملة اللقب الأرجنتين في دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا أمام بيرو، بعد شكواه من شد عضلي، بحسب ما أعلن منتخب بلاده اليوم السبت.

وقال مساعد المدرب والتر صامويل في مؤتمر صحفي، إن حالة نجم إنتر ميامي الأمريكي البالغ 37 عاما يتابعها الفريق الطبي لمنتخب الأرجنتين "يوما بيوم" بعد إصابته بالعضلة المقربة اليمنى.

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وأضاف صامويل "عانى ليو من مشكلة في المباراة الأخيرة، لن يكون هنا للمباراة (المقبلة ضد بيرو)".

وأردف "سنتابع حالته يوما بيوم بانتظار تطورها".

وألمح صامويل إلى أن المخضرم الآخر أنخل دي ماريا قد يبدأ أساسيا بدلا من حامل ثماني كرات ذهبية قياسية.

وكانت الأرجنتين قد ضمنت تأهلها إلى ربع النهائي، بعد فوزين على كندا (2-0) وتشيلي (1-0).

وسيكون تعادل الأرجنتين مع البيرو غدا الأحد في ميامي كافيا لصدارة مجموعتها الأولى.

المصدر: أ ف ب

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