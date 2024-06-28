منتخب ألمانيا يتلقى نبأ سارا عشية مواجهة الدنمارك

عاد المدافع الألماني أنتونيو روديغر اليوم الجمعة إلى التمارين عشية مواجهة الدنمارك السبت في ثمن نهائي كأس أوروبا، بعدما غاب عنها عقب إصابة شد عضلي في الجزء الخلفي لفخذه الأيمن.

وشكلت احتمالية غياب روديغر عن مواجهة الدنمارك المرتقبة، تهديدا لمنتخب ألمانيا المضيف الذي يخوض المباراة من دون قلب الدفاع الآخر جوناثان تاه بسبب الإيقاف لنيله إنذارين في دور المجموعات (أمام اسكتلندا في المرحلة الأولى وسويسرا في الثالثة).

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وبدت معنويات روديغر مدافع ريال مدريد الإسباني عالية خلال الحصة التدريبية اليوم الجمعة، إذ شوهد يمزح مع زميله جمال موسيالا أثناء الركض حول الملعب في معسكر المنتخب في هرتسوغن آوراخ.

وكان روديغر أصيب قبل نهاية المباراة التي تعادل فيها منتخب بلاده مع سويسرا 1-1 لكنه أكملها حتى نهايتها.

ومن المرتقب أن يشارك المدافع نيكو شلوتربيك إلى جانب روديغر في لقاء الدنمارك بدلا من تاه الموقوف.

المصدر: وكالات