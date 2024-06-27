"سوفا سكور" يكشف عن أسوأ تشكيلة في "يورو 2024" (صورة)

كشف موقع "سوفا سكور" للبيانات الرياضية، عن أسوأ تشكيلة في دور المجموعات في بطولة كأس أمم اوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا.

وظهرت بعض الأسماء الكبيرة في التشكيلة الأسوأ، على رأسها الحارس الألماني مانويل نوير، رغم تأهل منتخب بلاده إلى ثمن النهائي، في صدارة المجموعة الأولى.

وحصل نوير على تقييم 6.70 من 10، وهو ثاني أعلى تقييم في التشكيلة الأسوأ.

كما تواجد المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند في التشكيلة، بحصوله على تقييم 6.47 من 10.

ولم تضم التشكيلة الأسوأ، أسماء لامعة أخرى بخلاف الثنائي، حيث ضمت في الدفاع رالستون (اسكتلندا)، هراناتش (التشيك)، أتيلا فيولا وميلوس كيركيز

(هنغاريا).

وفي وسط الملعب، السويسري فيدمر، الإيطالي فراتيسي والبولندي فرانكوفسكي، بينما جاور السلوفيني ملاكار والألباني أساني (صاحب أعلى تقييم في التشكيلة الأسوأ)، الدنماركي هويلوند في خط الهجوم.

المصدر: وكالات