سانيول يعلق على التأهل التاريخي لجورجيا لثمن نهائي "يورو 2024" بعد فوزها على البرتغال

قال مدرب منتخب جورجيا ويلي سانيول إن فريقه سيخوض معركة ضد إسبانيا بعد أن حقق تأهلا تاريخيا إلى ثمن نهائي كأس أوروبا إثر تغلبه على البرتغال 2-0 في الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة.

وتنتظر جورجيا التي حجزت بطاقتها كأحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث قمة نارية في ثمن النهائي أمام إسبانيا الوحيدة صاحبة العلامة الكاملة في دور المجموعات.

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وقال سانيول للصحفيين بعد مباراة البرتغال التي أقيمت أمس الأربعاء: "لم نحاول حتى أن نعرف قبل المباراة ما إذا كنا سنفوز أم لا أم أننا سنلعب ضد هذا المنتخب أو ذاك لأننا لا نفكر بهذه الطريقة، نحن فقط نتعامل مع الأمور كما تواجهنا".

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وأضاف "إسبانيا قادمة، ربما تكون إسبانيا أفضل منتخب في الدور الأول، لذا فهو تحد كبير آخر بالنسبة لنا. بالتأكيد سنقاتل حتى اللحظة الأخيرة كما فعلنا منذ بداية البطولة".

وتابع المدرب الفرنسي أنه لا يزال يواجه صعوبة في تصديق ما فعله منتخبه المتواضع في الفوز على البرتغال بطلة نسخة 2016 والوصول إلى الأدوار الإقصائية في أول مشاركة لها في بطولة كبيرة.

وقال "لا يزال من الصعب إدراك ما فعلناه. من المحتمل أن يحدث ذلك عندما نخسر، وعندما نعود إلى منازلنا وفي العطل".

وأكمل "اليوم ليس لدي الكثير من الكلمات، لذا سأكتفي بالقول إنني فخور جدا باللاعبين بسبب الصورة التي أظهروها عن جورجيا اليوم... أشعر بالفخر الشديد لكوني مدربهم".

المصدر: أ ف ب