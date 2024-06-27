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كفاراتسخيليا يخطف الأنظار بتصرفه مع رونالدو بعد فوز جورجيا على البرتغال (فيديو)

الرياضة

كفاراتسخيليا يخطف الأنظار بتصرفه مع رونالدو بعد فوز جورجيا على البرتغال (فيديو)
AP
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لفت النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الأنظار في ليلة الفوز التاريخي لمنتخب بلاده على نظيره البرتغالي في ختام منافسات دور المجموعات في كأس أمم أوروبا "ألمانيا 2024".

وكتب المنتخب الجورجي التاريخ ببلوغه الدور ثمن النهائي في مشاركته القارية الأولى على الإطلاق، بفوزه على البرتغال في الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة بهدفين نظيفين من توقيع كفاراتسخيليا وجيورج ميكوتادزي من ركلة جزاء.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة كأس أمم أوروبا عبر منصة "إكس"، فيديو لاحتفال لاعبي جورجيا، بعدما أطلق الحكم صافرة النهاية.

وسلطت عدسات المصورين الضوء على احتفال كفاراتسخيليا الذي ركض داخل الملعب مع زملائه من شدة الفرح، ولكنه توقف بشكل مفاجئ عندما لمح رونالدو "منكسرا"، ليتوجه لمواساته.

وكان رونالدو يقف على خط التماس، ليتقدم إليه كفاراتسخيليا ويعانقه ويربت على كتفه، ثم همس في أذنه ببعض الكلمات، قبل أن يذهب لزملائه بهدف استكمال احتفالات التأهل للدور ثمن النهائي.

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وكان كفاراتسخيليا صرح قبل المباراة أن رونالدو

هو قدوته في ملاعب كرة القدم، قبل أن يحصل على قميصه عقب نهاية مواجهتهما أمس الأربعاء.

ورغم الهزيمة، فقد تأهلت البرتغال إلى ثمن النهائي في صدارة المجموعة السادسة برصيد ست نقاط، أمام تركيا (ست نقاط أيضا) التي حجزت البطاقة الثانية، وجورجيا (أربع نقاط) التي ضمنت تأهلها ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث بين المجموعات الست.

وستلعب تركيا مع النمسا في الدور المقبل، فيما تلتقي جورجيا مع إسبانيا والبرتغال مع سلوفينيا.

المصدر: "UEFA EURO 2024" + وكالات

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