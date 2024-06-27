إصابة 3 أشخاص جراء هجوم في منطقة المشجعين بـ"يورو 2024"

أصيب ثلاثة أشخاص، اثنان منهم في حالة خطيرة، نتيجة هجوم وقع في منطقة المشجعين في مدينة شتوتغارت الألمانية خلال بطولة أمم أوروبا 2024.

وأبلغت شرطة شتوتغارت عن ثلاث إصابات بعد اشتباك وقع في منطقة المشجعين مساء الأربعاء، وأفيد بأنه تم إلقاء القبض على المهاجم، وفقا للمعلومات الأولية فإنه استخدم سكينا.

ولا تزال دوافع المهاجم غير واضحة، حسبما صرحت شرطة مدينة شتوتغارت الألمانية.

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وقال ممثل لشرطة المدينة: "في المجمل، أصيب ثلاثة أشخاص، اثنان منهم بجروح خطيرة.. والتحقيق جار".

ولم يتم الكشف بعد عن جنسية الضحايا والمعتقل.

وعندما سئلت الشرطة عن زيادة الإجراءات الأمنية، قالت إن اعتماد "التدابير الأمنية أمر خطير للغاية بالفعل"، لكن الشرطة ستراقب الوضع عن كثب وتستجيب وفقا لذلك.

ولم تستضيف مدينة شتوتغارت أي مباريات من منافسات يورو 2024 يوم أمس الأربعاء، وبحسب تصريحات سابقة للشرطة، وقع الحادث في منطقة المشجعين حيث تم بث مباراة المجموعة السادسة بين جمهورية التشيك وتركيا، والتي انتهت بفوز المنتخب التركي 2-1.

المصدر: "وكالة ريا نوفوستي"