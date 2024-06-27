48 ساعة راحة لمنتخبات يورو 2024 قبل انطلاق ثمن النهائي

يغيب مشهد بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" عن أمسيتي يومي الخميس والجمعة، إذ تحصل المنتخبات على راحة لمدة يومين، قبل انطلاق منافسات دور الـ16 من البطولة.

واختتمت أمس الأربعاء منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في البطولة الأوروبية المقامة حاليا بألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، على أن تنطلق منافسات ثمن النهائي اعتبارا من يوم السبت المقبل.

ولم يشهد دور المجموعات أي مفاجآت حول هوية المتأهلين للأدوار الإقصائية، وتأهلت جميع المنتخبات المرشحة بشكل رئيسي للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية.

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وجاءت المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 في الصدارة كالآتي: ألمانيا - إسبانيا - إنجلترا - النمسا - رومانيا - البرتغال.

بينما تأهل من مقعد الوصيف: سويسرا - إيطاليا - الدنمارك - فرنسا - بلجيكا - تركيا.

وضمت قائمة أفضل ثوالث في يورو 2024: سلوفينيا - هولندا - سلوفاكيا - جورجيا.

باستثناء كرواتيا التي ودعت المنافسات بعدما فشلت في تقديم أية مستويات تذكر وغابت عن أفضل الثوالث في المسابقة.

مواعيد مباريات دور 16 في يورو 2024:



تقام مباريات دور الـ 16 من بطولة يورو 2024، خلال الفترة ما بين يوم السبت 29 يونيو، وتستمر حتى 2 يوليو 2024، وذلك بنظام خروج المغلوب، وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، وصولا إلى المباراة النهائية يوم 14 يوليو.

وتفتتح منافسات ثمن النهائي بمباراة سويسرا وصيفة المجموعة الأولى وإيطاليا وصيف المجموعة الثانية، وذلك في السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وموسكو في 29 يونيو، كما يلتقي منتخب ألمانيا مستضيف البطولة مع نظيره الدنمارك في العاشرة من نفس الليلة.

المصدر: RT