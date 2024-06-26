رونالدو يحقق أسوأ رقم في مسيرته الدولية

يعاني قائد منتخب البرتغال وهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو على الصعيد التهديفي في بطولة كأس أمم أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا.

فرغم مشاركة رونالدو مع منتخب البرتغال أساسيا في المباريات الثلاث بدور المجموعات أمام التشيك (2-1)، وتركيا (3-0) وجورجيا (2-0)، إلا أنه فشل في هز الشباك.

وذكر موقع "talkSPORT"، أن رونالدو فشل للمرة الأولى في مسيرته الدولية في تسجيل أي هدف في دور المجموعات ببطولة دولية كبرى.

Cristiano Ronaldo has failed to score in the group stage of a major international tournament for the first time 🤦‍♂️ #Euro2024pic.twitter.com/H2iBxQw29U — talkSPORT (@talkSPORT) June 26, 2024

وأضاف أن النجم البرتغالي سبق له أن سجل في مرحلة المجموعات بالبطولات الدولية العشر السابقة التي لعب فيها وهي بطولات كأس أوروبا 2004، 2008، 2012، 2016 و2020، كما سجل في بطولات كأس العالم في نسخ 2006، 2010، 2014، 2018 و2022.

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يشار إلى أن رونالدو يعتبر الهداف التاريخي لكأس أوروبا برصيد 14 هدفا وهو أيضا الأكثر مشاركة في البطولة القارية بست مشاركات.

وستكون أمام رونالدو فرصة لتسجيل أول أهدافه في البطولة القارية الحالية عندما تلعب البرتغال ضد سلوفينيا الاثنين المقبل في الدور ثمن النهائي.

المصدر: talkSPORT