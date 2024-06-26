جورجيا تقهر البرتغال وتعبر إلى ثمن نهائي "يورو 2024" (فيديو)

حقق منتخب جورجيا فوزا مفاجئا وثمينا على نظيره البرتغالي 2-0 في الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة في كأس أوروبا ليتأهل رفقة البرتغال وتركيا الفائزة على التشيك 2-1 إلى ثمن النهائي.

وفاجأ المنتخب الجورجي الجميع بتسجيل هدف أول مبكر بعد 92 ثانية فقط، حيث حصل نجمه خفيتشا كفاراتسخيليا على كرة بينية من جيورج ميكوتادزي، ليتوغل من الناحية اليسرى ويطلق تسديدة في الشباك.

وأضاف ميكوتادزي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

وفي المباراة الثانية، تقدم منتخب تركيا في النتيجة عن طريق هاكان تشالهان أوغلو عند الدقيقة 49.

وتمكن منتخب التشيك من العودة إلى المباراة وتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 66 عن طريق توماس سوتشيك.

وأحرز البديل سينك توسان هدف الفوز لتركيا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بتسديدة قوية ومركزة.

ورغم الهزيمة، فقد تأهلت البرتغال إلى ثمن النهائي في صدارة المجموعة السادسة برصيد ست نقاط، أمام تركيا (ست نقاط أيضا) التي حجزت البطاقة الثانية، وجورجيا (أربع نقاط) التي ضمنت تأهلها ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث بين المجموعات الست.

في المقابل، تذيلت التشيك ترتيب المجموعة بنقطة واحدة وودعت البطولة.

وكتب المنتخب الجورجي التاريخ ببلوغه الدور ثمن النهائي في مشاركته القارية الأولى على الإطلاق، فيما وصلت تركيا إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ 2008.

وستلعب تركيا مع النمسا في الدور المقبل، فيما تلتقي جورجيا مع إسبانيا والبرتغال مع سلوفينيا.

المصدر: RT