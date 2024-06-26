فيتيسوف يحدد الهدف الحقيقي من التمييز ضد الرياضيين الروس

تحدث بطل الهوكي الأولمبي مرتين نائب مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فيتيسوف في مقابلة مع صحيفة "ريجنوم" عن غرض التمييز ضد الرياضيين الروس من قبل الغرب.

وقال فيتيسوف :"كان من الواضح أن كل هذه القرارات الغربية تهدف إلى تقسيم مجتمعنا.. لقد قطعوا هذا الأمل مثل الخيط الذي كان يعلق عليه كل شيء".

مضيفا:"كان ينبغي على الرياضيين الروس أن يرفضوا على الفور المشاركة في أي منافسة بدون العلم والنشيد الوطني.. لكننا انتظرنا حتى اللحظة الأخيرة على أمل اللطف والتسامح".

وأشار فيتيسوف إلى :"في النهاية وصلنا من حيث أتينا".

وقال المدرب السابق إنه لا يشاهد أي منافسات دولية.

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وتابع فيتيسوف:"يقول أحدهم أنه من المهم أن يشاهد المتخصصون هذه المسابقات لكي يكونوا على دراية بالاتجاهات الرئيسية، أنا متخصص ولاعب ومدرب ووزير وعضو في مجلس الشيوخ ونائب، أقول أن هناك الكثير في العالم لكنني لا أهتم، ربما يستمتع بها بعض الناس، لكنها تثير اشمئزازي".

وفي ديسمبر الماضي، سمحت اللجنة الأولمبية الدولية للروس والبيلاروس بالمشاركة في أولمبياد باريس كرياضيين فرديين محايدين.

وفي الوقت نفسه، لن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك أولئك الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في المسابقة، بالإضافة إلى ذلك، سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة.

ونشرت اللجنة الأولمبية الدولية في يونيو قائمة بأسماء أول 14 رياضيا روسيا سمح لهم بالمشاركة في أولمبياد 2024 في باريس بصفة محايدة.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار في هذا الصدد إلى أن موقف اللجنة الأولمبية الدولية تجاه الرياضيين الروس هو تمييز عرقي. وأضاف رئيس الدولة أن روسيا ستواصل تطوير رياضاتها الخاصة، بما في ذلك في إطار البريكس، والالتزام بمبادئ الأولمبياد.

لعب فياتشيسلاف فيتيسوف مع المنتخب الوطني للاتحاد السوفيتي (روسيا) وتسيسكا، وفي التسعينيات مع الفريقين الأمريكيين نيوجيرسي ديفلز وديترويت ريد وينغز.

عمل مساعدا لمدرب فريق نيوجيرسي ديفلز في الفترة من 1998 إلى 2002، وفاز معه بكأس ستانلي في عام 2000.

فيتيسوف هو بطل أولمبي مرتين وبطل العالم سبع مرات في الهوكي. من عام 2009 إلى عام 2012 شغل منصب رئيس نادي تسيسكا للهوكي.

المصدر: RT