الترتيب النهائي لـ"ألعاب بريكس 2024".. روسيا الأولى و4 دول عربية في قائمة الميداليات (فيديو)

أسدل الستار على دورة "ألعاب بريكس 2024"، التي استضافتها مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، خلال الفترة من 12 وحتى 23 يونيو 2024، بفوز ساحق للمنتخب الروسي.

وحصد المنتخب الروسي 507 ميدالية بعد 11 يوم من من منافسات دورة "ألعاب بريكس 2024"، وتربع على عرش صدارة الترتيب برصيد (264 ميدالية ذهبية، و142 فضية، و101 ميدالية برونزية)، مبتعدا بفارق 260 ميدالية عن وصيفه البيلاروسي، الذي حصد 274 ميدالية (55 ذهبية، 85 فضية، 107 برونزية).

واحتل منتخب الصين المرتبة الثالثة برصيد 62 ميدالية فقط (20 ذهبية، 24 فضية، 18 برونزية).

أما عربيا فقد حصد منتخب مصر 5 ميداليات (فضية واحدة، إضافة إلى 4 ميداليات برونزية)، واحتل المركز الـ21 في الترتيب العام والأول عربيا، متقدما على منتخب الإمارات الذي أحرز 3 ميداليات، فضية واحدة وبرونزيتين، واحتل المركز الثالث والعشرين في الترتيب العام، بينما حصدت الكويت ميدالية فضية واحدة، وسوريا ميداليتين برونزيتين.

وفي ما يلي ترتيب المنتخبات العشرة الأولى في "ألعاب بريكس 2024"، باستثناء ميداليات الرياضة البهلوانية "الروك أند رول - rock and roll” للثنائي المختلط، يوم الاثنين، في أكاديمية دينامو الرياضية بالعاصمة موسكو:

1- روسيا – 507 ميدالية (262 ذهبية، 141 فضية، 101 برونزية)

2- بيلاروس – 274 ميدالية (55 ذهبية، 85 فضية، 107 برونزية)

3- الصين – 62 ميدالية (20 ذهبية، 24 فضية، 18 برونزية)

إقرأ المزيد

4- أوزبكستان – 114 ميدالية (17 ذهبية، 39 فضية، 58 برونزية)

5- البرازيل – 50 ميدالية (70 ذهبية، 20 فضية، 23 برونزية)

6- إيران – 36 ميدالية (4 ذهبية، 12 فضية، 20 برونزية)

7- أذربيجان – 34 ميدالية (4 ذهبية، 9 فضية، 21 برونزية)

8- الهند – 29 ميدالية (3 ذهبية، 6 فضية، 20 برونزية)

9- قرغيزستان – 51 ميداليات (ذهبيتان، 11 فضية، 38 برونزية)

10- كازاخستان – 29 ميدالية (2 ذهبية، 10 فضية، 17 برونزية).

المصدر: RT