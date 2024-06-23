روسيا.. رئيس جمهورية تتارستان يعلن اختتام دورة "ألعاب بريكس 2024"

أعلن رئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف اليوم الأحد اختتام فعاليات دورة "ألعاب بريكس 2024" التي استضافتها قازان منذ 12 يونيو الجاري.

ونقلت قناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية عن رستم مينيخانوف قوله: "لقد شاء القدر أن يصادف عيدنا المفضل (يتم الاحتفال بعيد سابانتوي في قازان في 23 يونيو) يوم نهاية ألعاب بريكس. إن حدثا مثل إقامة هذه البطولة يحظى بثقة كبيرة من الرئيس والحكومة الروسية".

وأضاف: "دعونا نشيد بقيادة البلاد حتى تستمر قازان في تلقي مثل هذه المهام.

واختتم رستم مينيخانوف: "للأسف، أريد أن أعلن أن ألعاب بريكس قد انتهت".

إقرأ المزيد

يذكر أن دورة "ألعاب بريكس 2024" انطلقت في 12 يونيو الجاري، بمشاركة نحو 5 آلاف رياضي ورياضية من 97 دولة، وانتهت بفوز ساحق للمنتخب الروسي.

المصدر: RT