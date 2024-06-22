حصاد اليوم العاشر لـ"ألعاب بريكس 2024".. روسيا تواصل هيمنتها والإمارات تتقدم (فيديو)

حصد المنتخب الروسي 84 ميدالية في اليوم العاشر من منافسات دورة "ألعاب بريكس 2024"، المقامة حاليا في مدينة قازان عاصمة جمهورية تترستان الروسية، وتستمر حتى 23 يونيو الجاري.

وأحرز اللاعبون واللاعبات الروس 50 ميدالية ذهبية و18 ميدالية فضية إضافة إلى 16 ميدالية برونزية ضمن منافسات يوم السبت.

وعزز منتخب روسيا تربعه على عرش صدارة الترتيب العام لـ"ألعاب بريكس 2024" برصيد 502 ميداليتين (262 ميدالية ذهبية، و141 فضية، و99 ميدالية برونزية)، مبتعدا بفارق 255 ميدالية عن وصيفه البيلاروسي، الذي حصد 274 ميدالية (55 ذهبية، 85 فضية، 107 برونزية).

ويحتل منتخب الصين المرتبة الثالثة برصيد 62 ميدالية فقط (20 ذهبية، 24 فضية، 18 برونزية).

أما عربيا فقد أحرز منتخب الإمارات 3 ميداليات واحدة فضية واثنتان برونزيتان ليرفع رصيده إلى 4 ميداليات وتتقدم إلى المركز الثالث والعشرين في الترتيب العام، بينما توقف رصيد منتخب مصر عند 5 ميداليات فقط (فضية واحدة، إضافة إلى 4 ميداليات برونزية)، ويحتل المركز الـ21 في الترتيب العام والأول عربيا، بينما حصلت الكويت على ميدالية فضية واحدة، وسوريا على ميداليتين برونزيتين.

1- روسيا – 502 ميدالية (262 ذهبية، 141 فضية، 99 برونزية)

2- بيلاروس – 274 ميدالية (55 ذهبية، 85 فضية، 107 برونزية)

3- الصين – 62 ميدالية (20 ذهبية، 24 فضية، 18 برونزية)

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4- أوزبكستان – 114 ميدالية (17 ذهبية، 39 فضية، 58 برونزية)

5- البرازيل – 50 ميدالية (70 ذهبية، 20 فضية، 23 برونزية)

6- إيران – 36 ميدالية (4 ذهبية، 12 فضية، 20 برونزية)

7- أذربيجان – 34 ميدالية (4 ذهبية، 9 فضية، 21 برونزية)

8- الهند – 29 ميدالية (3 ذهبية، 6 فضية، 20 برونزية)

9- قرغيزيا – 51 ميداليات (ذهبيتان، 11 فضية، 38 برونزية)

10- كازاخستان – 29 ميدالية (2 ذهبية، 10 فضية، 17 برونزية).

المصدر: RT