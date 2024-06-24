"اليويفا" يعاقب الألباني داكو على انتهاكه القواعد الأساسية للسلوك اللائق في "يورو 2024"

أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، المهاجم الألباني ميرليند داكو مباراتين، بعد أن قاد المشجعين في هتافات مهينة بمكبر الصوت عقب التعادل مع كرواتيا 2-2 في كأس أوروبا 2024.

وقام المهاجم البالغ من العمر 26 عاما بشتم مقدونيا الشمالية واعتذر لاحقا عن ذلك، لكنه سيغيب عن المباراة الأخيرة لألبانيا في المجموعة الثانية ضمن كأس أوروبا ضد إسبانيا مساء اليوم الاثنين ومباراة محتملة في الدور ثمن النهائي في حال تأهل منتخب بلاده.

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وشارك داكو كبديل قبل خمس دقائق من نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل أمام كرواتيا الأربعاء الماضي في هامبورغ، في حين بقي على مقاعد البدلاء في الخسارة أمام إيطاليا 1-2 افتتاحا.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "تم إيقاف داكو لمباراتين بسبب عدم الالتزام بالمبادئ العامة للسلوك، وانتهاك القواعد الأساسية للسلوك اللائق، واستخدام الأحداث الرياضية لمظاهر ذات طبيعة غير رياضية، والإساءة إلى سمعة رياضة كرة القدم".

كما فرض "اليويفا" غرامات مالية على الاتحاد الألباني لكرة القدم بقيمة إجمالية قدرها نحو 50 ألف يورو بسبب عدة مخالفات تتعلق بمباراة كرواتيا.

وقال "اليويفا" إن التحقيقات في السلوك العنصري المحتمل من قبل المشجعين في مباراة كرواتيا "مستمرة".

وبعد حصولها على نقطة واحدة من مباراتين في المجموعة الثانية، تواجه ألبانيا احتمال الخروج من كأس أوروبا ما لم تهزم إسبانيا في دوسلدورف مساء اليوم الاثنين.

وفي حال خروج ألبانيا من دور المجموعات لكأس أوروبا 2024، فسيتم ترحيل المباراة الثانية لعقوبة داكو إلى بداية دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر المقبل.

المصدر: أ ف ب