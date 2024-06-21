مباراة القمة بين فرنسا وهولندا مساء اليوم في "يورو 2024" .. التشكيلة والقنوات الناقلة
يحتضن ملعب "ريد بول ارينا - Red Bull Arena" بمدينة ليبتزيغ الألمانية، مساء اليوم الجمعة، مباراة القمة بين منتخبي هولندا وفرنسا، ضمن نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.
ويدير حكم الساحة الدولي الإنجليزي أنتوني تايلور (45 عاما) هذا اللقاء القوي بين منتخبي هولندا وفرنسا، في قمة منافسات المجموعة الرابعة (D) ضمن الجولة الثانية لبطولة "يورو 2024"، والتي ستنطلق في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.
وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الهولندي رونالد كومان (61 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الديوك" الفرنسية:
23- بارت فيربوغين
6- ستيفان دي فري
4- فيرجيل فان ديك
5- ناثان أكي
22- دينزل دومفريس
24- جيردي شوتن
14- تيجاني ريجنديرز
12- جيريمي فريمبونج
7- تشافي سيمونز
11- كودي خاكبو
10- ممفيس ديباي.
Representing 𝗢𝗥𝗔𝗡𝗝𝗘! 🦁🔥#NothingLikeOranje#NEDFRApic.twitter.com/2oTtVmQn4Z— OnsOranje (@OnsOranje) June 21, 2024
بينما اختار المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديديه ديشامب (55 عاما) التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره الهولندي:
16- مايك ماينان
5- جيوليس كوندي
4- دايوت أوباميكانو
17- ويليام ساليبا
22- ثيو هيرنانديز
13- نغولو كانتي
8- أوريلين تشواميني
11- عثمان ديمبلي
14- أدريان رابيو
7- أنطوان غريزمان
15- ماركوس تورام.
Our starting 1️⃣1️⃣ to take on The Netherlands tonight ⚔️— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) June 21, 2024
🇫🇷 🇳🇱 | #NEDFRA | #FiersdetreBleuspic.twitter.com/83AjHTOkSS
وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة (D) لـ"يورو 2024"، بعد فوز النمسا على بولندا (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية للبطولة:
1- النمسا – 3 نقاط
2- هولندا – 3 نقاط
3- فرنسا – 3 نقاط
4- بولندا من دون نقاط.
القنوات الناقلة لمباراة هولندا وفرنسا في يورو 2024:
في روسيا، يمكن متابعة مواجهة هولندا وفرنسا عبر قناة "ماتش تي في - Match! TV" الرياضية المفتوحة.
بينما تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية، لبث بطولة "يورو 2024" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستبث المباراة على قناة "beIN Sports HD 1 Max".
ويمكن كذلك متابعة مباراة المنتخبين الهولندي والفرنسي في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، على القنوات التالية حول العالم:
Rai 1
ERT 1
NPO 1
Sky Sport Uno Italia
Match Football 1
Armenia TV
SVT 1
DR 1
Markiza
MRT 1 Macedonia
NRK 1
SIC
HRT 2 HD
RTS 1 Serbia
YLE TV 2
TV 6 Latvija
Sport Klub 1 HD Slovenija
RUV Iceland
QazSport
beIN Sports FR HD 1
SRF zwei HD
RSI LA 2 HD
ServusTV HD
Match! TV
TVCG 1
beIN Sports HD 3 Max
Sky Sport Football Italia
beIN 4K HDR
beIN Sports Connect
MATCH! Premier HD
SPOTV
Diema Sport 3 HD
Arena Sport 1 HD Premium Serbia
المصدر: RT