مباراة القمة بين فرنسا وهولندا مساء اليوم في "يورو 2024" .. التشكيلة والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب "ريد بول ارينا - Red Bull Arena" بمدينة ليبتزيغ الألمانية، مساء اليوم الجمعة، مباراة القمة بين منتخبي هولندا وفرنسا، ضمن نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

ويدير حكم الساحة الدولي الإنجليزي أنتوني تايلور (45 عاما) هذا اللقاء القوي بين منتخبي هولندا وفرنسا، في قمة منافسات المجموعة الرابعة (D) ضمن الجولة الثانية لبطولة "يورو 2024"، والتي ستنطلق في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الهولندي رونالد كومان (61 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الديوك" الفرنسية:

23- بارت فيربوغين

6- ستيفان دي فري

4- فيرجيل فان ديك

5- ناثان أكي

22- دينزل دومفريس

24- جيردي شوتن

14- تيجاني ريجنديرز

12- جيريمي فريمبونج

7- تشافي سيمونز

11- كودي خاكبو

10- ممفيس ديباي.

بينما اختار المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديديه ديشامب (55 عاما) التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره الهولندي:

16- مايك ماينان

5- جيوليس كوندي

4- دايوت أوباميكانو

17- ويليام ساليبا

22- ثيو هيرنانديز

13- نغولو كانتي

8- أوريلين تشواميني

11- عثمان ديمبلي

14- أدريان رابيو

7- أنطوان غريزمان

15- ماركوس تورام.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة (D) لـ"يورو 2024"، بعد فوز النمسا على بولندا (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية للبطولة:

1- النمسا – 3 نقاط

2- هولندا – 3 نقاط

3- فرنسا – 3 نقاط

4- بولندا من دون نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا وفرنسا في يورو 2024:

في روسيا، يمكن متابعة مواجهة هولندا وفرنسا عبر قناة "ماتش تي في - Match! TV" الرياضية المفتوحة.

بينما تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية، لبث بطولة "يورو 2024" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستبث المباراة على قناة "beIN Sports HD 1 Max".

ويمكن كذلك متابعة مباراة المنتخبين الهولندي والفرنسي في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، على القنوات التالية حول العالم:

Rai 1

ERT 1

NPO 1

Sky Sport Uno Italia

Match Football 1

Armenia TV

SVT 1

DR 1

Markiza

MRT 1 Macedonia

NRK 1

SIC

HRT 2 HD

RTS 1 Serbia

YLE TV 2

TV 6 Latvija

Sport Klub 1 HD Slovenija

RUV Iceland

QazSport

beIN Sports FR HD 1

SRF zwei HD

RSI LA 2 HD

ServusTV HD

Match! TV

TVCG 1

beIN Sports HD 3 Max

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Sky Sport Football Italia

beIN 4K HDR

beIN Sports Connect

MATCH! Premier HD

SPOTV

Diema Sport 3 HD

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

المصدر: RT