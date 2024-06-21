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شاهد.. أنتونيلا زوجة ميسي بطلة أولى أزمات "كوبا أمريكا 2024"

الرياضة

شاهد.. أنتونيلا زوجة ميسي بطلة أولى أزمات
AFP /Megan Briggs
الصورة من الأرشيف
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تعرضت أنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لعقبات في الدخول إلى الملعب لمؤازرة "البرغوث" خلال المباراة الافتتاحية لبطولة "كوبا أمريكا 2024" ضد كندا اليوم الجمعة.

وبحسب فيديو نشرته منصة "Mundo en Conflicto"، فإن أنتونيلا منعت لفترة من دخول ملعب "مرسيدس بنز سوبردوم - Mercedes-Benz Superdome" بمدينة نيو اورلينز بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومنع الأمن الخاص بالملعب أنتونيلا من دخوله بسبب حقيبة يد كانت تحملها، واضطرت زوجة ميسي إلى ترك هذه الحقيبة من أجل الدخول إلى الملعب ودعم "البرغوث" من المدرجات.

وجاء رفض الأمن لدخول أنتونيلا بهذه الحقيبة، لأن اللجنة المنظمة لبطولة "كوبا أمريكا" لا تسمح بدخول أشياء معينة إلى الملاعب، كانت متواجدة في هذه الحقيبة.

المصدر: وسائل إعلام 

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