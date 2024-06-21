شاهد.. أنتونيلا زوجة ميسي بطلة أولى أزمات "كوبا أمريكا 2024"

تعرضت أنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لعقبات في الدخول إلى الملعب لمؤازرة "البرغوث" خلال المباراة الافتتاحية لبطولة "كوبا أمريكا 2024" ضد كندا اليوم الجمعة.

وبحسب فيديو نشرته منصة "Mundo en Conflicto"، فإن أنتونيلا منعت لفترة من دخول ملعب "مرسيدس بنز سوبردوم - Mercedes-Benz Superdome" بمدينة نيو اورلينز بالولايات المتحدة الأمريكية.

⚡ #AHORA | La seguridad le impidió a Antonella Roccuzzo ingresar con una cartera al estadio. La esposa de Messi tuvo que dejar sus pertenencias ya que la organización de la Copa América no permite el ingreso de ciertos elementos a los campos de juego. pic.twitter.com/x5sidGNKu9 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 21, 2024

ومنع الأمن الخاص بالملعب أنتونيلا من دخوله بسبب حقيبة يد كانت تحملها، واضطرت زوجة ميسي إلى ترك هذه الحقيبة من أجل الدخول إلى الملعب ودعم "البرغوث" من المدرجات.

وجاء رفض الأمن لدخول أنتونيلا بهذه الحقيبة، لأن اللجنة المنظمة لبطولة "كوبا أمريكا" لا تسمح بدخول أشياء معينة إلى الملاعب، كانت متواجدة في هذه الحقيبة.

المصدر: وسائل إعلام