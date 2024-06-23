شاهد.. المكسيك تنجو من كمين جامايكا بهدف متأخر

استهل منتخب المكسيك مشواره في نهائيات بطولة كأس أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا 2024" في الولايات المتحدة بفوز صعب على نظيره الجامايكي (1-0) فجر اليوم الأحد.

ويعود الفضل في فوز المكسيكيين للمدافع خيراردو أرتياغا، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له متأخرا، بحلول الدقيقة 69 من زمن اللقاء على ملعب "إن آر جاي - NRG Stadium" بمدينة هيوستن الأمريكية.

Gerardo Arteaga 😮‍💨 pic.twitter.com/A9sxearXup — CONMEBOL Copa América™️ ENG (@copaamerica_ENG) June 23, 2024

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وحصد المنتخب المكسيكي بذلك نقاط المباراة الثلاث، ويحتل المرتبة الثانية في المجموعة الثانية (B) بفارق الأهداف خلف نظيره الفنزويلي، الذي تغلب بدوره على الإكوادور بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: RT